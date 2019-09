BIO JE REP ZVEZDA, A SAD AKO OSTANE ŽIV NEĆE SMETI IZ KUĆE DA IZAĐE: Na vrhuncu karijere hteo je da ode iz poznate njujorške bande, i tada je napravio kardinalnu grešku (VIDEO)

Reperi su ga označili kao kao "cinkaroša", kao i pripadnici bande. Reč je o bandi koju su osnovali zatvorenici na odsluženju kazne, 1993. u zatvoru na ostrvu Rajkers.

"Znao sam da ću postati meta. Znao sam da će hteti da me progone i povrede", rekao je na sudu. Mladić, koji se inače zove Daniel Hernandez, na sudu je svedočio protiv Entonija Elisona (31) i Aljermiaha Macka (33) u slučaju reketiranja i trgovine oružjem. Reperi, među kojima i jedan Snup Dog, Fjučr i Lil Durk, takođe su se javno odredili prema njemu kao "cinkaoršu". A Mis Info je na svojoj hip-hop stranici objavila da je priča o 6ix9ine grčka tragikomedija, da će se oko njega uskovitlati "jako puno radoznalosti kad izađe iz zatvora", i da uz tog mladića, koji je bio predragocenog, "platinastog glasa", više nikad niko neće hteti da stane, da će do kraja života ostati sam i neće smeti da izađe iz stana.

Već i pre prijetnji smrću iz Najn trej, nad njim je proglašena reperska omerta i nijedna kuća više nikada neće ništa hteti da mu snimi. Ako uopšte ostane živ. Njegov pad počeo je onda kad su ga uhvatili prema optužbama koje je priznao u januaru ove godine. Pretilo mu je najmanje 47 godina zatvora. Osim ako bi sarađivao, pa bi mu tužilaštvo isposlovalo puno blažu kaznu. On je pristao, svedočio je i sada je tu gde jeste. U vezi sa njim se spominje i mogućnost da uđe u program zaštite svjedoka, da ga sakriju i isporuče u nekakvu zadnju zabit u SAD-u, američko pravosuđe činilo je to vrlo uspešno nebrojeno puta. Ali, ovde je reč o mladiću koji ima sve one tetovaže po licu, a samo "69" prekriva mu pola čela.

Sources have reported that Tekashi 69 KNOWS who really killed Bryce Walker! #13ReasonsWhy3 #Tekashi6ix9ine pic.twitter.com/RBl2UqbSrG — CFMM (@Space_Time7) September 20, 2019

Na sudu je svedočio mirno; o svom početku u muzici, bizarnom spoju hevi metala i hip-hopa iz 2017. po društvenim mrežama, o tome kako se zbližio sa Najn trej, o tome kako mu je pukao film kad su krenuli da ga cede za novac, pljačkaju... Pitao je da mu ponove neku dugačku reč, izraz koji je nadilazio njegovo skromno obrazovanje. Strpljivo je svako malo objašnjavao poroti značenje nekog izraza iz uličnog slenga. Njegova duga kosa obojena u dugine boje do svedočenja već je dobrano izrasla prirodne boje, na zubima više nije imao navlake u duginim bojama i zbog svedočenja tog 167 centimetara visokog mladića Kifano Jordan, član bande, već je osuđen na 15 godina. O njegovom životu Roling Ston je pisao još u januaru, kad su ga uhvatili, ni dve godine otkako mu je karijera eksplodirala nakon što se združio sa Najn trej. Njegova tako brza popularnost ne bi bila moguća ranijih godina.

S brzinom uspona ne može se uspoređivati niti karijera 50 Cent. U slučaju 6ix9ine (čita se kao "six- nine") presudno je bilo to što se reklamirao po društvenim mrežama, njegov fenomen postao je moguć tek u eri vrlo pametnih telefona. Prijatelji su ga do jednog trenutka zvali Deni i poznavali su ga kao dobroćudnog trolera po društvenim mrežama, da bi preko noći postao popularan i čak istetovirao broj 69 na čelo. Za magazin su rekli da su znali da to neće završiti dobro. Hernandez je, kažu, živeo kao "Deni" u radničkoj četvrti Bušvick u Bruklinu, dane je provodio beskonačno se svađajući po Instagramu, prozivajući sve i svakoga da se nađu i obračunaju ili pak radeći u lokalnom budžaku s brzom hranom. U dvosobnom stanu svoje majke u oronuloj zgradi živeo je još i sa bratom, njegovom devojkom, vlastitom devojkom i sa svojom ćerkom.

S ljudima bi se sprijateljio tako što bi im ostavljao odvratne komentare na Instagramu, izazivao ih, a kad bi se sreli s planom da se potuku, on bi ih dočekao širokog osmeha, rekao bi da je to bio nesporazum i izvinio. I tako bi se sprijateljili. Odrastao je s majkom i očuhom koga je beskrajno voleo. Imao je 13 godina kada ga je 2010. očuh zvao da idu do prodavnice, a ovaj slučajno rekao da mu se ne ide. Očuh, njegov otac, izišao je sam, da bi ga nasred ulice ispred zgrade upucali. Denija su ubrzo izbacili iz osmog razreda, počeo je da radi najgore poslove, po pravilu nije znao da se zadrži duže vreme, čak i uz minimalac. Konačno, 2015. devojka mu je zatrudnela. Imao je tada samo 19 godina, ali se zarekao da neće dopustiti da njegova ćerka prođe što i on koji je ostao prvo bez oca koji ga je napustio kao bebu, a potom i bez očuha, drugog oca, koji je ubijen.

Tekashi 6ix9ine is expected to enter the witness protection program once he's released from prison: https://t.co/OArynWxOo5 #Tekashi69 pic.twitter.com/NgTBVRK6Ts — Consequence of Sound (@consequence) September 23, 2019

Na početku karijere istetovirao je na nadlaktici "SCUM" što je značilo "Society Can't Understand Me", što je pak bila krilatica S.C.U.M. bande iz Njujorka sa kojima se Deni družio. Do početka 2015. Deniju je išlo sasvim pristojno a od muzike je mogao i da fino zaradi. A onda je napravio grešku kada je prilikom snimanja jedno spota sa reperom Takuanom Andersonom otišao u neku zgradu u Harlemu i snimio niz seksualnih klipova sa devojkom, za koju se ispostavilo da je maloletna.

Zahvaljujući dobrim advokatima iz dobrotvorne organizacije, nagodio se na samo jednu godinu uslovno, ako se bude prijavljivao, ne bude hapšen, napiše ozbiljno pismo izvinjenja porodici devojčice, odradi 300 sati humanitarnog rada, ako bude pohađao psihijatrijske tretmane...

Inače, jedan kolega iz S.C.U.M. bande platio mu je nekoliko hiljada dolara kaucije, i Deni je dobio novu priliku.

Ključni hit za karijeru Dannyja, odnosno repera 6ix9ine, bio je hit "Gummo" u kom besnim glasom hvali oružane pljačke.

Zilakami, koji je Deniju pozajmio novac za kauciju, a još ga nije dobio nazad, iz osvete je pustio u javnost činjenice o Denijevom kaznenom delu seksualnog odnosa s maloletnicom. Bilo je to u trenucima eksplozije pokreta #MeeToo i niko normalan u SAD-u nije imao trunku opravdanja za seksualno zlostavljanje dece. Odjednom, uprkos velikom hitu, sa Denijem skoro niko više nije hteo da radi. Sem Eliota Greinga iz kuće "10K prodžekst" koji se pravdao da nije znao za Denijev prestup.

Najgore je bilo to što je na snimanju video spota za pesmu Deni upoznao 36-godišnjeg Kifana Džordana, zabavnog i prijateljskog tipa, ali i jednog od istaknutijih članova Najn tri blads, naravno, sa dosijeom zbog dilovanja. Deni je uskoro otpustio menadžera i angažovao Džordana kao svog neslužbenog čoveka za te stvari.

Nije imao pojma u šta se upušta, da je on tek užasno mladi neobrazovani tata koji pokušava da zaradi za svoju porodicu, a da ga sve više okružuju jako nezgodni ljudi. Karijera mu je cvetala. Snimio je još 13 pesama, koje su na internetu imale čak 2,6 milijardi puštanja, na Instagramu je imao 15 miliona pratilaca, na vrhuncu je bio među svetskih TOP 100 autora sadržaja na toj društvenoj mreži. 6ix9ine postao je lice svoje generacije. U intervjuima je Deni tvrdio da to samo izlazi iz njega, da je u studiju bio samo 15 puta i..., nadovezao se njegov producent... snimio je 15 hitova.

The Game speaking on Tekashi 6ix9ine pic.twitter.com/9OwrTZSoCV — DatPiff (@DatPiff) September 25, 2019

To što su govorili bila je čista laž. Deni je bio perfekcionista. Ne takav da bi peglao svoje pesme, sve je to bio "gangsta" arhetip, nego je tražio detalje za koje će se ljudi zakačiti. Oko toga je bio opsesivan, bio je perfekcionista i bio je odličan. Nastupi uživo, međutim, bili su sve problematičniji.

Dolazilo bi do pucnjava, nereda, sukoba, u krajnjoj liniji kao što je bilo za očekivati za repera koji se okružio ljudima iz onako ozbiljne bande iz Njujorka. Na društvenim mrežama razmetao se skupim nakitom i onda... u julu 2018. su ga oteli, pretukli drškom pištolja i opljačkali. Godinu i nešto poslije toga Deni će na sudu reći da ga je oteo Elison koji je ionako bio u sve otvorenijem sukobu sa Džordanom oko Denijeve karijere, odnosno oko toga ko će iz toga musti veći novac. Otmica je išla tako da su se automobilom zaleteli u zadnji deo njegovih kola, prišao mu je napadač sa pištoljem uperenim u lice, izvukli su ga iz njegovog automobila i ugurali u njihov, a potom odvezli do njegovog stana. Unutra su, kaže, članovi bande sve isprevrtali tražeći nakit i novac, maltretirali su njegovu devojku, praktično nevenčanu suprugu i njegovo dete, a njega su držali na zadnjem sedištu njihovog automobila.

LOL Tekashi 6ix9ine is rejecting Witness protection to resume rap career 😂https://t.co/yctPHYRjQC pic.twitter.com/DRYV9jMj5V — HipHopDX (@HipHopDX) September 26, 2019

"Molio sam ga. Govorio sam mu, kao, brat, strah me je. Imam ćerku. Imam kući ćerku od tri godine." Ostavili su ga na ulici krvavog, ozbiljno povređenog i bez prebijene pare. Deni je nekako uspio da namoli nekoga od vozača da ga odveze u bolnicu, što je bio prelomni trenutak zbog koga je odlučio da sarađuje sa FBI-em. I pre toga njegov producent ga je nagovarao da se odseli u Los Anđeles, jer smatra da u Njujorku nema šanse da bude siguran. Pritom, u proleće i leto 2018. Denija je policija uhvatila tri puta.

Prvo zato što je vozio uprkos zabrani, zatim zbog napada na policajca, a onda i zbog optužbi da je nekog 16-godišnjaka koji je hteo da ga slika, zgrabio za vrat i stao da davi u prodavnici u Hjustonu. Tužilaštvo je tražilo godinu dana zatvora, ali se Deni izvukao sa uslovnom. Ništa više nije slutilo na dobro. Ubrzo je na nekom sastanku izbila svađa, zatim i sukob između ljudi Denijevog producenta i Džordanovih ljudi oko Denija. Jedan od Grejngeovih ljudi izvukao je pištolj i upucao u stomak jednog od Džordanovih. U novembru je Deni napokon pootpuštao svu tu rulju iz bande i počeo da radi sam, uvek u studiju. Samo... iz bande se ne izlazi tek tako. A tu je bila i druga strana. Deni nije imao pojma da je FBI već jako dugo u istrazi Džordana, da su nedeljama prisluškivali sve njihove telefone. Dva dana nakon što je Deni "dao otkaz" ljudima iz bande, prišao mu je FBI i ponudio "zaštitu". Deni je odbio.

Nije imao pravo već time što je bilo jasno da je jako ugrožen, a to su saznali i policajci. Osim toga, istraga nekoliko državnih tela dovela je do razbijanja prave zločinačke organizacije, u čemu je Deni sa još nekoliko ljudi optužen za dilovanje droge, posedovanje i trgovanje oružjem, oružane pljačke, dva pokušaja ubistva... Deni je uhvaćen u novembru 2018., nije imalo smisla da plaća milion dolara kaucije da bi bio na slobodi gde su mogli samo da ga ubiju, pa je u februaru ove godine rekao je da je kriv po devet tačaka optužnice koje se tiču reketiranja. Pretilo mu je skoro pola veka zatvora, što bi za tako mladog čoveka, ako ga u zatvoru neko ne bi ubio, ako ne bi ubio sebe ili stradao od droge, značilo da bi odslužio kompletnu kaznu i bio pušten možda tek već debelo u osmoj deceniji života.

Zato je ipak pristao da sarađuje. Na kraju, oni koji su nastradali njegovim svedočenjem, oni su koji su ga na kraju užasno maltretirali, terorisali mu porodicu i pljačkali ga. U rekordnom roku prošao je put od neobrazovanog tinejdžera bez ikakvog obrazovanja i teškog socijalnog slučaja, preko bogate, slavne hip-hop zvezde do svedoka koji ima sve preduslove za program zaštite svedoka FBI-a. Pod uslovom da uspe da prođe neopisivo bolne tretmane uklanjanja tetovaža, prvenstveno sa lica.

