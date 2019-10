OVO SU 4 KLJUČNE TAČKE SPORAZUMA O BREGZITU: Oko jedne su se posebno lomila koplja! (VIDEO)

Ali ovo je samo prvi korak ka uspešnom usvajanju novog sporazuma. Boris Džonson će takođe morati da dobije podršku apsolutne većine Predstavničkog doma, u suprotnom, prema odredbama Benovog zakona, vlada će morati da zatraži od Brisela novo odlaganjeu Bregzita.

S obzirom da je glavni pregovarač o Bregzitu Evropske unije Mišel Barnije dao Londonu politička uverenja, očekuje se da će novi sporazum biti usvojen bez previše problema tokom današnjeg samita državnika EU. Ali još uvek nije moguće proceniti da li će Britanci prihvatiti nove uslove.

Koalicioni partneri Borisa Džonsona, Demokratska Unionistička partija Severne Irske (DUP), već su najavili da će glasati protiv sporazuma.

Verovatno će im se pridružiti i opozicioni poslanici Džeremija Korbina, koji pozivaju svoje članove da glasaju protiv Džonsonovog paketa mera.

"Strpljenje je vrlina", rekao je Barnije na početku konferencije za štampu, dodajući da je pred dugo očekivanim temeljem za buduću saradnju između EU i Velike Britanije.

Barnije se zahvalio britanskim kolegama pregovaračima na njihovoj profesionalnosti i dobroj saradnji tokom teških pregovora, ali i Žan- Klod Junkeru i Donaldu Tusku na ukazanom poverenju.

Evropska komisija insistira na tome da novi sporazum obuhvata i predviđa sve potencijalne nesigurnosti koje mogu eskalirati kao rezultat izlaska Velike Britanije iz EU.

Sporazum o Bregzitu definiše uslove prelaznog perioda do 2020. godine, uz mogućnost da se on produži na dodatnu godinu ukoliko je to potrebno.

Najvažnija tačka sporazuma, o kojoj se najviše razgovaralo, bilo je pitanje prirode graničnog prelaza između Severne Irske i Republike Irske.

Rešenje počiva na četiri ključne tačke:

1. Severna Irska će imati ograničen niz evropskih propisa, ali će se carinska kontrola proširiti i van teritorije, omogućavajući britanskim vlastima da vrše kontrolu nad robom, a da pri tome ne narušavaju odredbe mirovnog sporazuma na Veliki petak.

2. Severna Irska biće ulazna tačka za zajedničko tržište EU.

3. Velika Britanija može sama da odredi poresku stopu i carinu na te proizvode koji dolaze iz trećih zemalja, ali samo ako ti proizvodi ne ugrožavaju zajedničko tržište EU; u suprotnom, Velika Britanija je obavezna da primenjuje propise EU.

4. Premijeri Džonson i Varadkar žele da obezbede dugoročnu podršku ljudi za ovo rešenje, a četiri godine nakon primene rešenja, paralament u Belfastu će moći da običnom većinom odluči da li će nastaviti da primenjuje pravila EU ili Ujedinjenog Kraljevstva.

Sa obe strane postignut je minimalan kompromis, ali ono što nije izbegnuto od samog početka - da će Severna Irska imati drugačiji status od ostatka Ujedinjenog Kraljevstva - još uvek nije izbegnuto. Upravo zato, upozoravaju Džonsonovi koalicioni partneri iz stranke DUP, ovaj Bregzit sporazum ni za njih nije prihvatljivo rešenje.

„Rešenje za Irsko more“, koje se razmatra od samog početka pregovora o odlaganju, na kraju je poslužilo kao optimalno rešenje. Analizom četiri ključne tačke na kojima Barnije zasniva promene sporazuma o Bregzitu, može se zaključiti da će se carinska kontrola vršiti u Irskom moru, a ne na kopnu, kako bi se izbeglo postavljanje graničnih prelaza koji bi eskalirali nasilnim sukobima.

Ali najneobičnije rešenje novog sporazuma, iako se očekuje, odnosi se na poslednju tačku koja je konačnu odluku prebacila iz Londona u Belfast. Uprkos državnicima koji tvrde da je glavni cilj takvog sporazuma demokratskI legitimitet lokalnog stanovništva, parlament godinama ne zaseda u Sjevernoj Irskoj.

Štaviše, ovaj parlament je poznat po oštrim sukobima između DUP stranke, koalicionog partnera Borisa Džonsona i Šin Fejna koji se zalaže za ujedinjenje Irske. S obzirom na to da su građani Severne Irske glasali za ostanak u EU tokom referenduma 2016., postavlja se pitanje ko zaista zastupa njihove interese i kako će odlučiti nakon četiri godine najavljenog rešenja.

U ovom trenutku, pitanje svih pitanja je da li Boris Džonson ima podršku polovine većine Predstavničkog doma. U slučaju da premijer ne dobije podršku, sledi Bregzit bez dogovora.

Kurir.rs/Euractiv.hr

Foto: AP

