HOROR NA FAKULTETU U PARIZU! Leševi na sve strane: Francuski novinari otkrili OGROMAN skandal! MIRIS SMRTI U VAZDUHU

Francuski novinari su otkrili veliki skandal koji je godinama potresao Odeljenje za zaveštanje tela u najvećem anatomskom centru u Evropi, na petom spratu fakulteta. Očevici ističu da su tela bila u nepodnošljivom stanju. Muški i ženski leševi su stajali naslagani jedni preko drugih, ponekad delimično secirani, grizli su ih pacovi, dok su okolo stajale kese za smeće pune ljudskog mesa. Smrad se širio naokolo. Neka tela su bila u takvom stanju raspadanja da su morala da budu spaljena, a da prethodno nisu ni iskorišćena za istraživanje.

foto: Profimedia

Reč je o telima koje su ljudi za života zaveštali nauci, da bi se na njima obučavali budući lekari ili da hirurzi ovladaju novim tehnikama. Specifičnost ovog centra je bila da nudi "sveža tela" koja nisu bila zaleđena ili čuvana u formaldehidu.

Očevici ističu da je sve ličilo na pravo stratište u sred Pariza. Za studente je to bilo naročito šokantno. U čuvenoj zgradi u pariskoj ulici Svetih otaca, situacija je bila da se čovek prekrsti. Norme nisu poštovane, hladnjača se redovno kvarila, ventilacija je bila pokvarena, kanalizacija zapušena, a vrata od ledene komore toliko zarđala, da nisu mogla da se zatvore.

foto: Profimedia

Do 2018. godine, u ovako nedostojnim uslovima čuvano je hiljade tela. Bio je to, očigledno, skandal koji se dobro prikrivao. Svi se danas pitaju kako je takva situacija mogla da opstaje desetinama godina usred glavnog grada Francuske, na jednom od najboljim medicinskih fakulteta u Evropi. Iako tela služe samo za obuku, otkriven je još jedan skandal. Ispostavilo se da su tela ili njihovi delovi prodavani privatnim firmama, i to bez znanja porodica! Seciranje na licu mesta plaćalo se od 420 do 900 evra. To su morali da plaćaju i profesori na fakultetu. Svedoci kažu da je bilo razne trgovine i da su se delovi tela kupovali "subotom ujutro". Novac je, kažu, služio da bi centar mogao da opstane i nastavi da funkcioniše.

Od kako je osnovano 1953. godine, ovo odeljenje nije bilo renovirano, pa su scene podsećale pre na srednji vek, nego na moderno doba. Vlasti su konačno odobrile više od 7,5 miliona evra, radovi će početi sledeće godine, a planirano je da se završe 2024. Kada je otkriven skandal, ministarstvo visokoškolskog obrazovanja je privremeno zatvorilo centar da bi se izvršila detaljna istraga, dok su sa univerziteta Pariz-Dekart uputili izvinjenje porodicama donora.

