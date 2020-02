TOPLOTNA APOKALIPSA! DRAMATIČNA PROMENA KLIME: Antarktik nikad nije bio topliji, tope se glečeri, raste nivo mora...

Na Antarktiku je izmerena temperatura od neverovatnih 20,75 stepeni Celzijusovih, što je najviša temperatura zabeležena na najhladnijem kontinentu.

Ovaj vreli talas izaziva strah da će doći do naglog topljenja leda, a samim tim i do opasnog skoka nivoa mora, što bi moglo da ugrozi milione ljudi.

Ova rekordna temperatura od 20,75 stepeni izmerena je 9. februara na antarktičkom ostrvu Sejmur. Inače, juče je objavljeno i da je prethodni mesec bio najtopliji januar na ledenom kontinentu otkako se meri temperatura.

- Ovako visoke temperature nikad nisu zabeležene na Antarktiku. Vidimo ovaj trend topljenja u mnogim mestima koja posmatramo, ali nikad nismo videli ovako nešto - rekao je Karlos Šifer, brazilski naučnik stacioniran na Antarktiku.

Prema podacima Svetske meteorološke organizacije (WMO), prosečna temperatura na Antarktiku skočila je za tri stepena za 50 godina, što je alarmantno. Osim toga, za to vreme je čak 87 odsto glečera na ledenom kontinentu počelo da se smanjuje.

- Topljenje leda na Antarktiku će podići nivo mora za 58 centimetara do kraja veka. Ako se tome doda topljenje leda na Grenlandu i Arktiku, nivo mora će se povećati za 1,5 metara do 2100. To će dovesti do nestanka dela priobalnih gradova i regiona. Sve to će se desiti mnogo brže nego što se očekivalo - rekao je Anders Leverman sa Instituta Potsdam u Nemačkoj.

On i njegov tim su računali brzinu topljenja leda na polovima. Veliko topljenje leda na Antarktiku dovelo je do porasta nivoa mora od tri metra pre 120.000 godina.

