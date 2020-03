SPECIJAL KURIRA! BORBA ZA BELU KUĆU! RAT SOCIJALISTE I MILIJARDERA: Može biti samo jedan

Američki predsednički izbori najveći su politički šou na svetu.

To najbolje ilustruje podatak da ni u jednoj drugoj zemlji ceo izborni proces ne traje duže - neverovatnih 597 dana, niti košta toliko - oko dve i po milijarde dolara.

U toj borbi za fotelju šefa Bele kuće jedan od najvažnijih dana je „superutorak“, dan kada se glasa u 14 država i Američkoj Samoi, pa se i u stranci koja se bori za povratak u Belu kuću već iskristališe ko ima najveće šanse da izađe na crtu aktuelnom predsedniku.

Svi uz Trampa

Ono što je sigurno, to je da će na izborima 3. novembra kandidat Republikanske partije biti Donald Tramp. Kao i pre četiri godine. Iako ima jednog protivkandidata - Vilijama Velda, on je toliko nebitan da čak i ne učestvuje na kokusima u svim državama. Ipak, za razliku od prošlog izbornog ciklusa, kada je protiv Trampa, inače ranije registrovanog demokrate, pa kandidata za nominaciju Reformističke stranke, bio ceo republikanski establišment, ovog puta broj republikanaca koji ga ne podržavaju može da se meri u promilima. U strahu da ne izgube popularnost u republikanskoj bazi, oni su svi stali uz 45. američkog predsednika i gotovo je sigurno da on neće osvojiti nijedan glas manje nego 2016.

Međutim, ono što jeste problem za šefa Bele kuće je to što je i prošlog puta on osvojio manje glasova (oko tri miliona) od svog rivala Hilari Klinton, a pobedio je zahvaljujući dobrom rasporedu pobeda po saveznim državama i većem broju osvojenih delegata. U zavisnosti od toga ko mu bude protivkandidat ovog novembra, zavisi i da li će situacija biti ista ili će Tramp morati da napusti fotelju.

Osmoro kandidata

Kada je reč o borbi za predsedničku nominaciju Demokratske partije, situacija je mnogo komplikovanija nego kod republikanaca. Trenutno je u trci osmoro kandidata, od kojih se svega njih trojica izdvajaju - demokratski socijalista Berni Sanders, mladi centrista Pit Butidžadž i milijarder i bivši gradonačelnik Njujorka Majkl Blumberg. Tu je, naravno, i bivši potpredsednik Džo Bajden, ali je njegov učinak bio toliko loš da, ako ne napravi čudo ove nedelje, moraće da se povuče.

Sanders je u dosadašnjoj trci imao najviše uspeha - odneo je ubedljive pobede u skoro svim državama u kojima su održani izbori, privukao je mlade glasače, ali i pripadnike manjina. Sličan uspeh imao je i pre četiri kada je bio glavni rival Hilari Klinton, ali mu je na stranačkoj konvenciji taj uspeh obrisan zahvaljujući takozvanim superdelegatima.

Uz njega, tu je i Butidžadž, bivši gradonačelnik Saut Benda. On je napravio neočekivan uspeh u većinski belim državama, ali kada je došlo do glasanja u krajevima sa mnogo pripadnika manjina, počeo je drastično da pada. Što se Blumberga tiče, on je preskočio većinu izbora, ali je sve pare uložio u kampanju za „superutorak“, pa u vrhu Demokratske partije veruju ili, tačnije rečeno, nadaju se da će za dva dana napraviti čudo i preskočiti Sandersa.

Stari svetski poredak

- Konvencionalni pogled na borbu demokrata da ona predstavlja sukob između stranačkog establišmenta, koji podržava Bajdena, Butidžadža ili Blumberga, i radikalnih levičara poput Sandersa i Elizabet Voren. Međutim, to nije suština kampanje. Glavno pitanje kojim će lideri nacije da se bave je najvažnije pitanje u političkoj realnosti današnjice, a to je rušenje američkog i globalnog statusa kvo, krize starog svetskog poretka - piše u uglednom magazinu Nešenel interest Robert Mari, urednik tog lista.

Kako objašnjava, taj poredak je uspostavljen 1945, Amerika je bila najveća svetska sila kojoj je jedini rival bio Sovjetski Savez, dolar je bio najjača valuta na svetskim tržištima, a BDP Sjedinjenih Država činio je 40-50% svetskog BDP. Međutim, taj svet više ne postoji.

- Tokom 2016, od svih političara u obe partije, samo su dvojica glasačima njihovim jezikom govorila da shvataju problem SAD - da stari svetski poredak umire i da je neophodna ozbiljna akcija da pokrene Ameriku ka novoj budućnosti. Ta dvojica bili su Sanders i Tramp. I danas, u ovom trenutku kampanje, obojica su ljudi koji odskaču u svojim partijama - piše Mari.

Poziv na revoluciju

Vrh Demokratske partije pre četiri godine poklonio je nominaciju Hilari Klinton, ali se ispostavilo da je njihova odluka pogrešna jer je ona bila jedini kandidat toliko diskreditovan da nije mogao da pobedi potpunog novajliju u politici. Uprkos tome, kao da nisu ništa naučili, demokratski establišment i dalje ne želi Sandersa jer misli da njegov pozivi na revoluciju, besplatno zdravstvo i školstvo i ekstremno oporezivanje milijardera mogu da uplaše prosečnog američkog glasača i poklone Trampu novi mandat.

- Demokrate iz Predstavničkog doma upozoravaju na potpuni izborni masakr, a centristi su u panici zbog Sandersa. Međutim, njegove kolege iz Senata imaju mnogo drugačiji pogled na demokratskog socijalistu - veruju da upravo on može da pobedi Trampa. Nakon pobeda na kokusima i vođstva na nivou cele zemlje, on je jasni favorit za nominaciju. Senatori smatraju da je često usamljeni Sanders uspeo da stvori jak politički pokret koji ima populističku crtu potrebnu za borbu sa aktuelnim predsednikom SAD. Senatorka Kirsten Gilibrend veruje da on ima strastvene pratioce neophodne za pobedu - piše ugledni portal Politiko.

Iako sva istraživanja pokazuju da će Sanders biti pobednik superutorka, jedina stvarna pretnja za njega je Blumberg. Milijarder nije dosad uspeo da prikupi dovoljnu podršku, ali je pitanje kakav će uticaj na glasače imati reklame koje je plaćao, a za njih je potrošio više novca, i to sopstvenog, od svih drugih kandidata zajedno. Kako će se situacija iskristalisati, videćemo za samo dva dana.

Autsajder bez šanse Vilijam F. Veld foto: Profimedia „Nadam se da će Republikanska partija ponovo nositi barjak Linkolnove stranke.“ 74 godine Zanimanje: bivši guverner Masačusetsa, bivši federalni tužilac

Uzaludna trka Tom Stejer foto: Profimedia „Amerikanci su duboko razočarani i povređeni ponašanjem elite u Vašingtonu.“ 62 godine Zanimanja: milijarder, ekološki aktivista

Iskusan, ali ne i voljen Džo Bajden foto: AP „Ako damo Donaldu Trampu osam godina u Beloj kući, on će zauvek izmeniti karakter ove nacije, ne mogu to mirno da posmatram sa strane.“ 77 godina Zanimanja: bivši senator, bivši potpredsednik SAD

Definicija SUPERUTORAK - „Superutorak“ je termin kojim se naziva prvi utorak u martu, tokom izborne godine, kada se održavaju prajmaris i kokusi u najvećem broju američkih saveznih država. Glasa se u 14 država i Američkoj Samoi, a odlučuje se o 33,8 odsto delegata. Smatra se da kandidat koji iskoči ovog dana skoro sigurno osvaja i stranačku nominaciju. Termin se koristi od 1976. godine.

Omiljen među mladima Berni Sanders foto: Profimedia „Jedini način da pobedimo na ovim izborima i dobijemo vladu i ekonomiju koja će raditi u korist svih je okretanje inicijativi iz naroda kakva nije viđena u američkoj istoriji.“ 78 godina Zanimanja: senator, bivši kongresmen

Neprikosnoveni kandidat Donald Tramp foto: Profimedia „Imajući u vidu da je moja administracija uradila više nego bilo koja u prve dve godine, ovo će biti lako. Čeka nas još mnogo sjajnih stvari.“ 73 godine Zanimanja: predsednik SAD, građevinski investitor, rijaliti zvezda...

Uzda se u novac Majk Blumberg foto: Profimedia „Pobeda nad Donaldom Trampom i obnova Amerike su najhitnija i najvažnija borba naših života. Potpuno sam posvećen tome.“ 78 godina Zanimanja: milijarder, medijski magnat, bivši gradonačelnik Njujorka

Za veliku promenu Elizabet Voren foto: Profimedia „Vreme je da žene odu u Vašington i poprave našu pokvarenu vladu, to uključuje i žene na vrhu.“ 70 godina Zanimanja: bivši profesor na Harvardu, senator

Iznenađenje Ejmi Klobučar foto: Profimedia „Vreme je da se organizujemo,vreme je da se zaštitimo, vreme je da povratimo demokratiju.“ 59 godina Zanimanja: advokat, senatorka

Neočekivani uspeh Pit Butidžadž foto: Profimedia „Trka za ovo mesto je čin nade. Ne radiš to osim ako nisi siguran da poluge vlasti mogu da se koriste za to da život nacije bude bolji.“ 38 godina Zanimanja: vojnik, bivši gradonačelnik Saut Benda

Dužnost Tulsi Gabard foto: Profimedia „Ima mnogo izazova s kojima se suočava američki narod i ja sam zabrinuta zbog toga i rešena da pomognem u njihovom rešavanju.“ 38 godina Zanimanja: major, kongresmenka

