ŠOK ISTRAŽIVANJE! LEČENJE OD KORONE MOŽE DA KOŠTA SIĆU: Farmakomafiji se to ne sviđa, evo koliko zarađuju na nesreći

Novi članak u časopisu Journal of Virus Eradication objavljen juče istražio je troškove masovne proizvodnje nekoliko lekova koji su pokazali različita obećanja u globalnoj borbi protiv novog koronavirusa, COVID-19.

Istraživanje, na čijem je čelu bio doktor Endru Hil sa Odeljenja za translacionu medicinu Univerziteta u Liverpoolu, otkrilo je da su lekovi poput Remdesivira, leka koji se koristi za lečenje SARS-a i ebole, mogli proizvesti za samo 0,93 dolara po dnevnoj dozi, i kombinacija hepatitisa C lekovi Sofosbuvir i Daclatasvir mogu se napraviti za samo 0,39 USD. To bi značilo samo 9 USD i 5 USD, za kompletan kurs lečenja.

U svetu se vrše ispitivanja brojnih različitih lekova. Ako prepravljeni lekovi pokažu efikasnost protiv COVID-19, oni bi mogli biti profitabilni po veoma niskim cenama, za mnogo manje od trenutnih cena na listi “, zaključuju.

Međutim, efikasna vakcina verovatno neće biti dostupna najmanje krajem 2021. godine, što znači da su u međuvremenu postojeći lekovi najbolja nada čovečanstva. Problem je u tome što je prodajna cena mnogih lekova koji se ispituju neverovatno skupa, što znači da će se čak i države sa visokim dohotkom boriti da ih plate.

Antimalarijski tretmani hlorokinom i hidroksihlorokvinom, na koje je računao predsednik Trump, mogli bi se proizvesti za samo 0,30 USD i 1 USD za ceo dvonedeljni tretman. Međutim, potonji ima prodajnu cenu od 93 dolara u SAD. Autori napominju da iako je jedna mala kineska studija pronašla neku korist od leka, druge nisu utvrdile značajne razlike između grupa koje su uzimale lek i drugih koje nisu, upozoravajući da ne mogu da postignu konkretni zaključci još. Dok dvonedeljni tretman Sofosbuvir / Daclatasvir u Pakistanu košta 6 dolara, Gilead naplaćuje do 18.610 dolara za potpuno isti lek u Sjedinjenim Državama.

Farmaceutski gigant već je objavio da namerava da proizvede 500.000 tretmana za lečenje Remdesivirom do oktobra i milion do 2021. Međutim, ako se pokaže efikasnim u borbi protiv virusa, to verovatno neće biti dovoljno blizu; već je preko 1,6 miliona potvrđenih slučajeva COVID-19, a zvanično se broji skoro 100 000 smrtnih slučajeva. Trošak aktivnog farmaceutskog sastojka u Remdesiviru iznosi oko 4.000 dolara po kilogramu. Međutim, ima ga samo oko 1 gram u svakom celokupnom toku, što znači da bi dnevna doza koštala oko 0,93 dolara dnevno, što je znatno jeftinije od troškova špriceva i druge opreme neophodne za samu primenu leka.

Dr Hil razgovarao je danas sa MintPress Nevs, rekavši nam da se lek protiv HIV-a Truvada takođe smatra potencijalnim oružjem u borbi protiv virusa. "U Španiji je upravo pokrenuta studija o 4000 pacijenata i postoje dokazi da bi to moglo funkcionisati, ali je vrlo slučajno", rekao je. "U Africi Truvada košta oko 1 USD nedeljno, tako da možete da uradite kurs lečenja koronavirusom za 2 dolara." Međutim, u Sjedinjenim Državama Gilead Amerikancima naplaćuje oko 2.000 dolara mesečno, ostvarujući bruto profit od oko 28.000 procenata. Kao rezultat ogromnog poskupljenja cena, trenutno je manje od deset procenata Amerikanaca koji bi trebalo da uzimaju lek.

Kao što je MintPress izvestio u decembru, Gilead je takođe široko optužen da suzdržavao razvoj leka dok ne nestane njegov patent za raniji, daleko inferiorniji lek protiv HIV-a. Studija koju je finansirala kompanija otkrila je da bi sprečavanje pacijenata da uzimaju novi lek izazvalo dodatnih 16.000 smrti tokom devet godina. Možda najšokantnije od svega, Truvada je zapravo razvijen na javni trošak, poreski obveznicu su ga platili 50.000 miliona dolara.

Ipak, i dalje se prodaje po gotovo 300 puta većoj ceni od toga čak i razvijene zemlje poput Australije. Preko sedam miliona Južnoafrikanca ima HIV / AIDS, (zvanično) stopa prevalencije od 19 procenata stanovništva. Kada je njihova vlada zaobišla zakone o patentima i započela distribuciju generičkih lekova svom siromašnom stanovništvu, desetine farmaceutskih kompanija izvele su je na sud, zahtevajući da im se izgubljeni profit vrati. Odustali su od slučaja tek nakon smanjivanja epidemije u svetu.

Kurir.rs/mintpressnews

Foto: Shutterstock/Profimedia

Kurir