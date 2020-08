SVE OČI UPRTE U TRAMPOVOG SINA Hvalio očevu politiku, opleo po Bajdenu! Analitičari ovo vide kao njegov put do Bele kuće

On je, pre svega, hvalio očevu politiku, a analitičari to vide i kao njegov put do mesta u Beloj kući.

"Trampova politika bila je gorivo za ekonomiju", rekao je Tramp tokom svog govora, hvaleći očevo vođenje države. Ali njegove najmoćnije izjave nisu se odnosile na predsednika, piše Bi-bi-si.

Bajden – radikalni levičar i "čudovište iz Loh Nesa"

Najviše se pričalo o Džo Bajdenu, kandidatu Demokratske stranke.

"Bajdenova radikalna levičarska politika zaustavila bi naš oporavak ekonomije", rekao je mlađi Tramp. Upozorio je konzervativce da će demokrate poništiti ekonomski dobitak koji su ljudi postigli sa njegovim ocem u Beloj kući.

"Bajden je obećao da će novac izvaditi iz svog džepa i zadržati ga u močvari. To ima smisla, ako uzmemo da je Džo Bajden u osnovi 'čudovište iz Loh Nesa' i proteklih pola veka vreba tamo", rekao je mlađi Tramp.

"Sejanje benzina u plamenu"

Donald Tramp Mlađi (42) žestoki je zagovornik politike svog oca i njegove pristalice veoma čvrsto stoje uz njega, a protivnici ga optužuju za "sejanje benzina u plamen".

Njegove prezentacije prožete su napadima na liberale, na sina Džoa Bajdena, kao i na medije. Mlađi Tramp prosto čini sve što može kako bi pomogao svom ocu da pobedi u trci za predsednika SAD.

Kako piše Bi-bi-si, mnogima se sviđa to što je mlađi Tramp ponekad otišao čak i dalje od svog oca, podržavajući, na primer, napore industrije oružja da ukloni ograničenja na prigušivače.

U svojoj ulozi govornika u kampanji, Trampov sin često je okružen natpisima imena svog oca. U ovim trenucima njegov put se čini predodređenim: kada imate isto ime kao i otac, prirodno je da se upustite u ulogu "navijača". I dok bi se neki ljudi ostajali u tom domenu, on je uspevao u senci svog oca. Na konzervativnim lokacijama tretiraju ga kao rok zvezdu, piše Bi-bi-si.

Lorens Levi, izvršni dekan Nacionalnog centra za prigradska istraživanja Univerziteta Hofstra, kaže da je gospodin Tramp neuobičajeno efikasan zagovornik svog oca tokom kampanje. A to bi mogla biti odskočna daska do značajnije uloge.

"Proizvod nepotizma"

On u mnogo čemu liči na svog oca. Dok ga predsedničke pristalice pozdravljaju, liberali se povlače.

"Proizvod nepotizma", kaže Kristina Grir, vanredna profesorka političkih nauka na Univerzitetu Fordam.

Džon Riniš, demokratski strateg iz Njujorka, kaže da se uhvatio u mračne vrhove aktuelnog predsedništva, opisujući ga kao „mlađu, kiseliju verziju svog oca“.

"Donald Junior je benzin na vatri", rekao je Riniš.

Burna mladost naslednika očevog brenda

Mlađi Tramp je tokom detinjstva leti boravio u Čehoslovačkoj sa dedom, očevim ocem, a imao je i burnu mladost. U ranim dvadesetim uhapšen je u Nju Orleansu zbog pijanstva i proveo i dane u zatvoru.

Sa bivšom ženom, Vanesom Hajdon koja se bavila manekenstvom, ima petoro dece. Njegova sadašnja devojka Kimberli zvanično prikuplja sredstva za kapmanju pod nazivom "Junior Mint".

Po kontroverzama je postao poznat nakon sastanka u Njujorku koji je imao s ruskim advokatom, ženom koja je bila vezana za Kremlj, u junu 2016. godine.

Sastanak je pregledao specijalni advokat Robert Miler tokom istrage veza između kampanje i Rusije tog leta. Ali na kraju, Miler je rekao da nema dovoljno dokaza o zločinačkoj zaveri.

Mogao bi otići daleko

Kako objašnjava Lorens Levi sa Univerziteta Hofstra, izgledi za Trampa mlađeg mogu biti poboljšani rezultatima na dan izbora.

"On se pozicionira kao finansijski i politički naslednik Trampovog brenda, a šta će izabrati, zavisiće od uspešnosti ove kampanje".

Levi kaže da bi mogao otići daleko, prenosi B 92.

"Veoma je popularan u crvenim državama. Ako je iz nekog razloga samo želeo da postane član Kongresa, mogao bi da se kandiduje veoma uspešno. Ali mislim da su njegove ambicije veće od toga", kaže on.

Njegove šanse za budući uspeh biće veće ako uspe da pomogne svom ocu. Od sada pa do novembra, obojica imaju pogled na nagradu, navodi Bi-bi-si.

Kurir.rs/Sputnjik/B92

