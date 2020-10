MERKELOVA PORUČILA: Mislila sam da neću doživeti ujedinjenje Nemačke, naučila sam da je promena na bolje moguća

Zbog korone ih je primila u velikoj konferencijskoj dvorani kancelarskog ureda, što inače ne čini, piše DW.

Novinari su prvo primetili da kancelarka retko pominje činjenicu da je odrasla na istoku Nemačke, u bivšem DDR-u. Angela Merkel je na to rekla da je njeno poreklo prosto deo nje i da je formiralo neke njene osobine, na primer "čežnju za slobodom".

Angela Merkel, koja u vreme ujedinjenja Nemačke imala 36 godina, kaže da nije očekivala da će do ujedinjenja doći za njenog života i da je raduje što je jedna istočna Nemica mogla da postane kancelarka Nemačke.

"Sve do pada Berlinskog zida nisam očekivala da će ujedinjena Nemačka postati stvarnost za mog života. Svoj život sam planirala, misleći da se to još dugo neće desiti. Kad je to postalo stvarnost, bilo je to divno iskustvo koje me je naučilo da promena može da znači nešto dobro, da je promena na bolje moguća", istakla je Merkel.

Kancelarka je svoje iskustvo u DDR-u pomenula u martu, obraćajući se naciji prilikom uvođenja strogih restrikcija zbog pandemije korone.

"Ja sam u martu morala jako da ograničim prava ljudi na slobodu. Morala sam ljudima da kažem da na ulici smeju da se kreću zajedno samo članovi istog domaćinstva, da se ne smeju održavati priredbe, da deca ne smeju da posete svoje roditelje u staračkom domu - to su bila teška ograničenja i to je u meni izazvalo asocijacije na DDR o kojima sam tada govorila", kaže Merkel.

On je takođe rekla da su u DDR-u naučili puno stvari koje su ođednom postale suvišne, na primer o marksizmu i socijalističkom društvenom uređenju, ali da su zbog nestašice nekih potrepština "naučili da improvizuju", što nekima i danas dobro dođe.

Na pitanje zašto ljudi na istoku Nemačke imaju manje poverenja u demokratiju od onih na zapadu i zašto više biraju desno-populističku AfD, Merkel ističe da nema "istočnih Nemaca" niti "zapadnih Nemaca", nego da je svaki čovek individua.

"Ali tačno je da sveukupno postoje jasne razlike između Istoka i Zapada prilikom glasanja i u osećaju zadovoljstva. Prilikom procene ovoga takođe treba da razlikujemo stvarno blagostanje i zadovoljstvo s tim uvezi i zadovoljstvo našom demokratijom. Za demokratiju se stalno moramo boriti. Demokratija se ne podrazumeva", poručila je Merkel.

Ona je napomenula da možda u prvim godinama nemačkog jedinstva nije bilo dovoljno vremena da se objasni da je demokratija i naporna i dodala da se u demokratiji svaki pojedinac mora angažovati i uneti svoje ideje u društvenu raspravu.

Novinari su konstatovali da su proteklih godina mnogi građani istočne Nemačke izrazili kritiku na račun njene politike. Bili su veoma glasni, zviždali protiv nje na trgovima u istočnoj Nemačkoj i upitali koliko je pogađa što žestoka kritika dolazi baš od zemljaka.

"Pre svega, drago mi je što sada živimo u slobodi i što onaj ko ima drugačije mišljenje ne mora da se plaši progona, kao nekada. Ali teško je dati odgovor kad se samo viče. To zahteva spremnost za dijalog", odgovara Merkelova.

U vezi s tvrdnjom nekih demonstranata da se u Nemačkoj više "uopšte ne sme izneti sopstveno mišljenje" protiv korona restrikcija, Merkel kaže je zaključila da tim ljudima nije stalo da kažu svoje mišljenje, nego da ne žele da im se protivreči.

"Kad izrazimo neko mišljenje onda moramo živeti s tim da drugi to možda vide drukčije i moramo pokušati da se pozabavimo s tim mišljenjem." O poboljšanju stanja na Istoku Nemačke Merkel kaže: "Kad pogledam gradove, sela i ljude vidim na brojnim mestima puno bolje životne uslove nego ranije." Ali, Merkel navodi da je pod uticajem istoka došlo i do nekih poboljšanja na zapadu Nemačke, na primer kada je reč o penzijama za majke. Povod je bio to što su na istoku Nemačke žene imale više radnog staža pa su im i penzije u ujedinjenoj Nemačkoj bile veće nego ženama na Zapadu koje nisu radile u preduzećima nego su kod kuće odgajale decu.

Na pitanje u čemu vidi najveće izazove u budućnosti, kancelarka je rekla: "Kohezija, zajedništvo ljudi u Nemačkoj i dalje je veoma veliki zadatak. Tu se više ne radi samo o spajanju Istoka i Zapada. Održavati zajedništvo jedne zemlje u 21. veku znači u određenoj meri imati pravednost za sve. Želim da što više ljudi može da kaže da se osećaju prijatno u našoj zemlji", rekla je Merkel.

