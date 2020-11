ZVEZDA CNN I BRAT GUVERNERA NJUJORKA OTVORENO: Mi svoj posao radimo u zavisnosti od toga ko je na vlasti (VIDEO)

Neposredno pre nego što je predao emisiju Kuomu, voditelj „Anderson Kuper 360“ Anderson Kuper naglasio je da je Sen. Džejms Lankford tvrdio je prošle nedelje da će "uskočiti" kako bi osigurao da bivši potpredsednik Džo Bajden primi obaveštajni brifing od prošlog petka. Petak je prošao, a Bajden još nije imao brifinge, ali Lankford je, u intervjuu za Nevsmak TV, oštro kritikovao glavne medije jer su izvrtali ono što je podrazumevao pod „korakom“.

Kuomo je rekao da će sada biti „veoma zanimljivo videti kako će se narativ odvijati“.

„Državna televizija ima neko novo takmičenje, Andersone. Biće vrlo zanimljivo videti kako se narativ odvija. Znate, za ljude poput nas radimo posao na osnovu toga ko je na vlasti. Ali ovo će biti veoma zanimljivo “, rekao je Kuomo Kuperu.

„Primećujete šta je Lankford tamo rekao, kako mediji, a ne ova mreža, izgovaraju njegove reči koje bi on rekao“, nastavio je. „A sada on negira. I mi znamo zašto. Nema dobar razlog. Hvala ti, brate moj, što si to izneo na videlo. “

Kurir.rs/Breitbart

Kurir