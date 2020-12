STOP ZA BRITANCE: Zabranjen im ulazak u zemlje EU zbog korone

Evropska komisija je nagovestila da Ujedinjeno Kraljevstvo neće biti izuzetak.

Samo je nekolicina zemalja sa niskom stopom zaraženih korona virusom izuzeta od pravila koja zabranjuju ulazak posetioca koji nisu od velikog značaja izvan EU i Evropskog ekonomskog prostora (EEA) - a Britanci mogu da putuju samo do kraja tranzicionog Bregzit perioda, a to je do 31. decembra.

Članice EU su se u oktobru saglasile da usvoje predlog da se dozvoli ulaz građanima zemalja koje imaju nisku stopu inficiranih u Uniju, a u te zemlje spadaju Australija, Novi Zeland i Južna Koreja.

Portparol Evropske komisije je prošle nedelje rekao da ne postoje planovi da se lista proširi na Veliku Britaniju.

"Ovu odluku bi morao da donese Evropski savet", rekao je portparol.

Što se tiče država koje su u Šengen sistemu, Norveška je takođe saopštila da će zabraniti ulazak britanskim turistima.

"Izjednačavanje britanskih turista sa zemljama koje nisu članice EU, poput Albanije i Turske, dolazi kao moguća posledica nepostojanja dogovora sa EU oko Bregzita. Ipak, članice EU mogu, u teoriji, da "pregaze" odluke Evropskog saveta, ukoliko žele", piše u tekstu Gardijana.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir