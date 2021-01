JEZIVO NAREĐENJE RADNICIMA HITNE POMOĆI U SAD: Los Anđeles teško pogođen pandemijom, jedino ovako će sačuvati bolnice (VIDEO)

Broj novozaraženij je porastao u proseku sa jadnog na pet koji se testiraju na Covid-19 i dobivaju pozitivne rezultate.

Za nešto više od mesec dana, okrug je udvostručio broj zaraza, popevši se sa oko 400.000 slučajeva 30. novembra na više od 800.000 slučajeva 2. januara, rekli su u ponedeljak zdravstveni zvaničnici.

Nagli porast je preplavio bolnice i spustio kapacitet jedinice za intenzivnu negu u regionu na nulu. U okrugu je sada više od 7.600 ljudi hospitalizovanih sa Covid-19, od kojih je 21% u JIL, rekli su zvaničnici

Kako bolnički kreveti nisu dostupni, ekipe hitne pomoći u okrugu dobile su smernice da ne prevoze pacijente sa malim šansama za preživljavanje. A pacijenti koji se prevoze često moraju da čekaju satima pre nego što krevet bude dostupan.

„Bolnice proglašavaju interne katastrofe i moraju da otvore crkvene teretane da bi služile kao bolničke jedinice“, rekla je nadzornica Hilda Solis, nazvavši situaciju „ljudskom katastrofom“. A osoba umire od virusa svakih 15 minuta, rekla je direktorica javnog zdravlja okruga Los Angeles Barbara Ferer.

Ali biće još gore. Zvaničnici strahuju posle prazničnih skupova.

"Povećanje broja slučajeva verovatno će se nastaviti narednih nedelja kao rezultat praznika i novogodišnjih zabava i povratnika", rekao je Ferrer. „Verovatno ćemo u januaru doživeti najgore uslove sa kojima smo se suočili sa celom pandemijom, a to je teško zamisliti.“

Kako se hospitalizacije penju, Agencija za hitne medicinske usluge okruga Los Anđeles (EMS) naložila je ekipi hitne pomoći da pacijente sa malim šansama za preživljavanje ne prevoze u bolnice i da sačuvaju upotrebu kiseonika. Pre pandemije, kada su zdravstveni radnici i resursi bili lakše dostupni, pacijenti za koje je malo verovatno da će se oporaviti mogli su kolima hitne pomoći da se prevezu u bolnicu na lečenje. Problemi sa snabdevanjem kiseonikom primorali su pet bolnica u okolini Los Angelesa da proglase unutrašnju katastrofu.

Ali bolnice u Los Angelesu su sada u kapacitetu i mnoge medicinske ustanove nemaju prostora za prihvat pacijenata koji nemaju šanse za preživljavanje, rekla je agencija. Pacijenti čija su srca zastala uprkos naporima za reanimaciju, rekao je okružni EMS, više ne bi trebalo da se prevoze u bolnice.

„Odmah stupa na snagu, usled snažnog uticaja pandemije Covid-19 na EMS i bolnice koje primaju 9-1-1, odrasli pacijenti (stariji od 18 godina) sa tupim traumatičnim i netraumatskim vanbolničkim srčanim zastojem (OHCA) ) neće se transportovati [ako] se na terenu ne postigne povratak spontane cirkulacije (ROSC) “, rekla je agencija u memorandumu izdatom radnicima hitne pomoći prošle nedelje.

Ako nema znakova disanja ili pulsa, EMS će nastaviti da izvodi oživljavanje najmanje 20 minuta, navodi se u dopisu. Ako se pacijent stabilizuje nakon perioda reanimacije, prebačen je u bolnicu. Ako je pacijent proglašen mrtvim na mestu događaja ili puls ne može da se obnovi, bolničari više neće transportovati telo u bolnicu. A nedostatak kiseonika, s obzirom na veliki broj pacijenata sa Covid-19, takođe je pritiskao sistem da sačuva snabdevanje.

"S obzirom na akutnu potrebu da se sačuva kiseonik, koji stupa na snagu odmah, EMS treba da daje dopunski kiseonik samo pacijentima sa saturacijom kiseonika ispod 90%", rekao je EMS u dopisu ekipama hitne pomoći u ponedeljak.

Čak i nakon što stignu u bolnice, neki EMT moraju satima da čekaju napolju, jer bolnice često nemaju dovoljno kreveta za primanje pacijenata. "Do bolnice čekamo najmanje dva do četiri sata, a sada moramo voziti još dalje ... pa pričekati još tri sata," rekao je radnik Hitne pomoći Džimi Veb.

Lokalni zvaničnici pokušali su da podstaknu javnost da ne zove broj 911 osim ako „to zaista treba“, rekao je dr Mark Ekstajn, komandant EMS biroa vatrogasne službe u Los Anđelesu.

„Jedan od naših najvećih izazova trenutno je izvlačenje hitne pomoći iz odeljenja za hitne slučajeve“, rekao je Eckstein podružnici. "Kada naši bolničari i hitna medicinska pomoć prevoze pacijenta na hitnu službu, mora se izvršiti prenos nege. Pacijenti koji su nestabilni ili ne mogu biti bezbedno prebačeni u čekaonicu ili na stolicu, trebaju krevet u hitnim slučajevima odeljenje koje će biti premešteno. A tih kreveta trenutno nema. "

I dok kola hitne pomoći čekaju u bolnicama, manje ih je da se odazovu na ostalih 911 poziva koji stižu, što dovodi do zakašnjelih odgovora. „Mislim da će ovaj naredni period od četiri do šest nedelja biti presudan s obzirom na to da će naš sistem biti oporezovan“, dodao je Ekstajn.

