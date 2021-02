SKANDAL U BELOJ KUĆI: Zamenik portparola pretio novinarki, morao da podnese ostavku (VIDEO)

Daklo je suspendovan nakon što je magazin Veniti fer objavio da je pretio novinarki portala Politiko i rekao joj da će je "uništiti" jer je pisala o vezi između njega i novinarke Aksiosa, prenosi Glas Amerike.

U saopštenju koje je objavio posle ostavke, Daklo je izjavio da je "tužan zbog toga što je osramotio i razočarao kolege iz Bele kuće i predsednika (Džoa) Bajdena".

"Nema reči kojima bih opisao koliko mi je žao, koliko me je sramota zbog takvog ponašanja. Koristio sam rečnik koji nikad ne bi smeo da se koristi prema ženama, posebno ne u situaciji kada one obavljaju svoj posao. To je nepoštvanje i neprihvatljivo je", napisao je Daklo.

Daklo je prvi koji je napustio Bajdenovu administraciju posle kritika da se ne poštuju standardi koje je novi predsednik postavio.

Na dan inauguracije, Bajden je poručio da će "ako neko radi za njega, a ne poštuje svoje kolege, biti momentalno otpušten".

Portparolka Bele kuće Džen Psaki, od koje su novinari zahtevali da prokomentariše Dakloov slučaj, rekla je da "njegovo ponašanje nije u skladu sa standardima koje je postavio predsednik" i da je bilo važno da to bude jasno.

Kurir.rs/Tanjug

