NOVINAR FOKSA RASTURIO BAJDENA ZBOG IZBEGAVANJA MEDIJA: Kome treba sat vremena slušanja mumlanja, dok ga žena ispravlja! (VIDEO)

"Šest nedelja administracije Bajdena i još uvek nije bilo predsedničke samostalne konferencije za štampu. Odbijanjem direktnog obraćanja medijima, Džo Bajden napada naše najdraže demokratske norme. Čak se i CNN žali na to. Ponovili bismo te žalbe da nam je zaista stalo, ali iskreno, isto toliko smo srećni da Džo Bajden ostane povučen. Zamislite celu konferenciju za štampu Džoa Bajdena! Ceo sat bez kraja slušanja prazne tišine, mumlanja, njegove žene koja ga prekida tačnim odgovorom. Koliko bi to bilo depresivno? Jedna stvar je imati predsednika koji ima problema sa kognitivnim opadanjem, a druga stvar je da to gledamo, a ne želimo da gledamo", rekao je Taker.

Taker je podsetio i na odgovor Bajdena na pitanje novinara "šta je naučio na brifingu o bezbednosti granice", a Bajden je odgovorio "mnogo".

Voditelj je objasnio da bi Bajden morao da odgovori na pitanja zašto je bombardovao Siriju, zašto je blokirao prolaz zakona o minimalnoj zaradi od 15 dolara i zašto je dr Su rasista.

Kurir.rs/Novosti

Kurir