teško do dozvole

Ovaj 50-godišnjak prošle nedelje pao je 192. put na vozačkom ispitu.

Prema pisanju nemačkog "Bild", on je svaki put pao već na ispitu iz teorije, i do sada još nijednom nije došao do praktičnog dela vozačkog ispita.

List ukazuje da je ispit iz teorije vožnje u Poljskoj teži nego u drugiim evropskim zemljama i na njemu prvog puta pada polovina kandiata.

Kurir.rs/Tanjug

