ISPIRANJE MOZGA, JAVNA POGUBLJENJA I ODSEČENOST OD SVETA: Žena koja je pobegla iz Severne Koreje opisuje život u Kimovoj diktaturi

Aktivistkinja koja je pobegla iz Severne Koreje strahuje da će je Kim Džong-un ubiti ali poručuje da je to neće sprečiti da se bori protiv zlog tiranina i njegovog surovog režima.

Jeonmi Park (27) rekla je Sanu da veruje da se već godinama nalazi na Kimovom "spisku meta" i da strahuje da će završiti kao saudijski novinar Džamal Kašogi.

Park je 2007. pobegla iz Severne Koreje tako što je platila krijumčarima da je izvedu iz zemlje nakon što je njen otac, bolestan od raka, zartvoren u jednom od koncentracionih logora u zemlji. Park sada živi u Čikagu i redovno kritikuje Kim Džong-una, koga poredi sa Hitlerom i Staljinom.

Kaže da ju je Kim proglasio za "neprijatelja naroda" i sada strahuje da će završiti kao Kašogi koga su ubice iseckale u saudijskoj ambasadi u Istanbulu. "Godinama sam na Kimovoj crnoj listi i strahujem da će pokušati da me ubije. Hakuju me. I prete mi, stalno", rekla je ona.

Ona je rekla i da su cele generacije njene porodice kažnjene zbog toga što su ona i njena majka pobegle iz zemlje gde ljudi leže mrtvi po ulicama, gde se organizuju javna pogubljenja i stanovništvu ispira mozak.

"Severna Koreja me je javno proglasila za neprijatelja naroda i kaznila celu moju rodbinu. Oni su proglašeni krivim zbog toga što su u srodstvu sa mnom. Ne znam da li su svi u zatvoru ili su neki možda i ubijeni, ali su svi kažnjeni", rekla je ona.

"Rođena sam krajem 1993. godine Režim je tada prestao da daje hranu ljudima. Tri miliona ljudi je umrlo od 1995. do 1998. godine. To je jedna od najgorih gladi u istoriji, a izazvao ju je jean čovek. Meni je sve to bilo normalno i nisam znala da život može da bude drugačiji", rekla je ona.

Park tvrdi i da je videla javna pogubljenja na ulicama i kaže da je to sračunat potez kako bi se zaplašilo stanovništvo kome je već ispran mozak da veruju da vlast može da im čita misli.

"Deca moraju da odlaze na pogubljenja i sede u prvim redovima jer su niža od odraslih. Svrha našeg postojanja nije da ispunimo svoj potencijal kao pojedinci već da ispunimo potencijal partije. Deca se uče da budu zastražena i da ne rade stvari koje je režim zabranio. Zato ispiranje mozga počinje vrlo rano", ispričala je ona.

Severna Koreja je posle Drugog svetskog rata osnovao Kimov deda, Kim Il-sung koji i danas ima božanski status u zemlji. Stanovništvo se od malih nogu "hrani" propagandom i uči da se boji svoje vlade i Parkova kaže da mnogi ne znaju da internet postoji, ali da veruju da Kim Džong-un može da im čita misli.

"Severna Koreja je religija. Rečeno nam je da je Kim bog i da zna šta mislite i koliko imate vlasi kose na glavi. To je jedina zemlja gde postoji 'kriminalna misao', gde je zločin čak i razmišljanje", rekla je Park.

Kada je pobegla iz Severne Koreje, Jeonmi se prvo smestila u Južnoj Koreji pa je potom otišla u SAD gde je postala aktivista i borac za ljudska prava. Kaže da je slučaj Kašogi pokazao da diktatori mogu nekažnjeno da prođu sa ubistvom, čak i ako se to ubistvo dogodi u drugoj zemlji.

"Kada vidite da je ugledni novinar kao Džamal Kašogi ubijen u stranoj zemlji a da druge zemlje prstom ne mrdnu, onda shvatite da oni neće odgovarati za svoje zločine", rekla je Park.

Severna Koreja i ranije je ubijala nepodobne na stranom tlu, piše San. Kimov polubrat Kim Džong-nam je 2017. ubijen na malezijskom aerodromu uz pomoć nervnog agensa. Veruje se da je ubijen po nalogu Kima jer je i dalje imao pravo na presto. Uprkos tome, Park je odlučna da se bori protiv Kimovog režima.

Opisujući koliko malo ljudi u Severnoj Koreji znaju o spoljnom svetu, Park je rekla da većina njih nikada nije videla mapu sveta.

"Ne znaju ni da internet postoji. Nemaju ni struju. Ja nisam znala šta su Afrika i Evropa. Nisam znala da postoje različite rase. Rečeno nam je da kalendar počinje rođenjem prvog kralja. Rečeno nam je da smo deo Kim Il-sungove rase. Nisam ni znala da sam Azijatkinja", rekla je ona.

