VODEĆI AMERIČKI GENERAL NA BLISKOM ISTOKU OTKRIO: Evo šta najviše brine SAD u sukobu Izraela i Hamasa VIDEO

Mekenzi, koji nadgleda povlačenje američkih snaga u Avganistanu, takođe je rekao da će početkom juna predstaviti plan ministru odbrane Lojdu Ostinu kako će SAD izvršiti svoje operacije "preko horizonta" nakon svih 2.500 američkih vojnika otišao je.

Komandant Centralne komande SAD razgovarao je sa malom grupom novinara koji su putovali s njim na Bliski istok u sredu o tome kako će CENTCOM uskoro uključiti Izrael u svoje područje odgovornosti, pretpostavljajući primarni američki vojni odnos koji već decenijama preduzima američka Evropska komanda.

Mekenzi je rekao da trenutni sukob između Izraela i Hamasa ni na koji način nije uticao na planiranu tranziciju, ali rekao je da CENTCOM "pomno prati" sukob u slučaju da se dalje proširi.

"Mislim da sukob na toj skali nije dobar za bilo kakvu stabilnost bilo gde", rekao je Mekenzi. "U svakom trenutku postoji opasnost da se ovakav sukob oduži - ako se proširi - koji bi bio opasan."

"Sigurno ne želimo da se to dogodi, siguran sam da Izrael ne želi da se to dogodi", dodao je.

Mekenzi je rekao da je glavna zabrinutost to što bi se sukob mogao proširiti i na susedni Liban, koji je dom nekih palestinskih ekstremističkih grupa i Hezbolaha.

"To je vrlo zabrinjavajuće", rekao je Mekenzi. "Iako se čini da nije bilo značajnijih napada iz Libana, to bi se moglo promeniti."

"Nadam se da će status kuo ostati i da se to neće dogoditi", rekao je Mekenzi. "Ali mislim da bi to bilo glavno područje gde bi se moglo proširiti, nadam se da se to neće dogoditi."

Mekenzi je takođe razgovarao u sredu o povlačenju 2.500 preostalih vojnika u Avganistanu i njihovoj opremi - proces za koji je CENTCOM rekao u ponedeljak da je završen između 13 i 20 odsto, nejasna statistika čiji je cilj da talibanima ne prenosi precizne detalje o nivou američkih snaga.

Jednom kada sve američke trupe napuste Avganistan, CENTCOM planira da održi protiv-terorističku sposobnost "preko horizonta" protiv Islamske države i al-Kaide, kao i uporno prisustvo dronova za prikupljanje obaveštajnih podataka o tim grupama.

Način na koji će CENTCOM to moći učiniti još se razvija, a Mekenzi je početkom juna predstavio planove ministru odbrane na odobrenje.

Mekenzi je priznao da će, iako će prekomorska sposobnost biti "veoma težak zadatak, to nije nemoguć zadatak", i rekao da predviđa nesmetan početak tranzicije kada sve američke trupe odu. To verovatno znači da će SAD u početku započeti operacije izvan horizonta iz postojećih vojnih baza u zalivskim zemljama, što bi moglo značiti manje prisustva s obzirom na velike udaljenosti.

U međuvremenu, Stejt department je počeo da se obraća susednim zemljama koje bi olakšale takve operacije.

"Očigledno je da je geografija veoma važna za ove vrste stvari", rekao je Mekenzi.

Svu američku vojnu opremu u Avganistanu ili uklanjaju vojni avioni, daju je avganistanskoj vojsci ili - u nekim slučajevima - uništavaju.

Velika vojna vazdušna operacija koju koordinira Američka komanda za transport odnela je do sada većinu opreme, posebno najosetljiviju opremu.

Za sada su talibani nastavili da usredsređuju svoje napade na avganistanske snage bezbednosti i "oni se još uvek nisu okrenuli protiv nas, bar ne još uvek".

Prema Mekenziju, SAD će učiniti sve što mogu da podrže avganistansku vojsku iz daljine, ali "vreme je da avganistanska vojska ustane i pokaže da se može boriti sama".

"Mislim da imaju borbene šanse da budu uspešni", dodao je on.

