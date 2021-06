TRANSRODNI LJUDI SU MI ODVRATNI Češki predsednik stao na Orbanovu stranu, smatra da je promena pola krivično delo?!

"Ako se podvrgnete operaciji promene pola, u osnovi činite krivično delo samopovređivanja", rekao je Zeman za CNN Prima, preneo je Rojters.

"Svaka operacija je rizik i ovi transrodni ljudi su mi odvratni", naglasio je on.

“Viktor Orban rekao je da on nije protiv homoseksualaca, već da se protivi manipulaciji roditeljima i decom po pitanju seksualne edukacije”, izjavio je Zeman.

“Stoga ne vidim razlog da se ne složim s njim jer me nerviraju feministkinje, Me too pokret i praška Povorka ponosa”, dodao je on.

Mađarski zakon oštro su kritikovale opozicione stranke kod kuće, grupe za zaštitu prava i mnoge države članice Evropske unije.

Na samitu EU prošle sedmice, holandski premijer Mark Rute rekao je mađarskom premijeru Viktoru Orbanu da poštuje LGBT prava ili napusti evropski blok. Više od polovine od 27 država članica EU usprotivilo se zakonu, međutim, Češka još to nije učinila.

Zeman je saopštio da osuda predstavlja mešanje u unutrašnja pitanja zemlje.

U međuvremenu, mađarski ministar spoljnih poslova ocenio je da je liberalni tok pokrenuo globalni napad lažnih vesti na Mađarsku u vezi sa nedavno usvojenim zakonom.

"Sve što kažu su laži, sve što kažu nema bilo kakve veze sa zakonom koji smo usvojili u interesu zaštite dece", rekao je Peter Sijarto.

Zakon, dodao je Sijarto, navodi da deca moraju biti zaštićena od pedofila, s jedne strane, i da je obrazovanje dece u vezi sa seksualnom orijentacijom isključivo pravo roditelja, s druge strane.

"Sugestija liberalne struje da zakon diskriminiše neke grupe društva je laž," rekao je Sijarto.

On je istakao da oni ne mogu da podnesu da je mađarska vlada pobedila na tri parlamentarna izbora zaredom, da je Mađarska postigla jednu od najviših stopa ekonomskog rasta u Evropi pre krize i da su mere politike koje se bave izazovima krize sa korona virusom među najuspešnijim, kako u ekonomskom, tako i u zdravstvenom smislu, pa pronalaze nešto pogrešno u svakom mađarskom zakonu, čak i pre nego što je tekst dostupan na mađarskom jeziku.

Kurir.rs/Agencije