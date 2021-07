PREKO 2.000 ZARAŽENIH KORONOM U GRČKOJ: Istraživači ŠOKIRANI kada su otkrili KAKO VIRUS PRENOSI OVAJ PUT!

Grčka vlada ponovo zaoštrava mere zbog naglog porast broja novoobolelih na 1800 u jednom danu što, prema proceni epidemiloga, znači da bi do kraja nedelje cifra mogla da poraste na gotovo tri hiljade.

Takvo stanje primoralo je vladu na ponovno pooštravanje mera, a kako Vasilios Provelegios, predsednik Građanske stranke Grka Srbije kaže da se prema njegovim informacijama granice u ovom trebutku neće zatvarati, jer je Grčka već duboko ušla u turistički momenat:

- Previše je turista u Grčkoj i veoma bi teško bilo zatvoriti granicu i napraviti neki vakuum prostor - rekao je Provelegios i dodao da i on ima informaciju da je se broj zaraženih koronavirusom u Grčkoj drastično povećao:

foto: Kurir Televizija

- Današ je ta brojka prešla i 2.000 zaraženih, trenutno je sve u procesu merenja, tamo trenutno istražuju gde se najviše prenosi virus među turistima. Došli su do zaključka da se virus najviše prenosi na mestima gde se stoji, znači tamo gde se leži, već na mestima gde dolazi do bliskosti turista. Pre nego što su počele ove enormne cifre zaraze, dole su otvorene buzuke večeri, restorane. U nekom trenutku su razmišljali o tome da uvedu "Covid free" restorane, ali do toga nije došlo, jer nisu uspeli da odrede kako da puštaju vakcinisane, kako nevakcinisane, ko će imati test ko neće. Jako je teško ustanoviti sve to, ali u momentu kako su otvorili restorane naglo je skočio broj, jer dole su i turisti i stanovnici i mnogo se lakše prenosi sama zaraza. Došli su do zaključka da ljudi koji su pokretni u objektima najviše prenose virus i odlučili su da to prekinu. Više se neće služiti piće i hranu ljudima koji stoje, već onima koiji sede i nose maske u zatvorenom prostoru, jer su tako uvideli da se najmanje prenosi korona virus - rekao je Provelegios za "Redakciju".

foto: Kurir Televizija

U Grčkoj, kako kaže Vasilios, veliki problem predstavlja veoma mali broj vakcinisanih mladih, a tamošnja Vlada je odlučila da ih stimuliše tako što će svaki omladinac dobiti 150 evra, a najavljeni su i zatvaranja klubova i restorana ukoliko bude mali broj vakcinisanih.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:23 Kurir televizija istraživala: Kakve nas cene očekuju u Grčkoj