BIVŠI DIREKTOR CIA I DRŽAVNI SEKRETAR SAD Pompeo: Rusija treba da oseti bol

To je rekao dok je govorio o tome kakva bi trebalo da bude američka strategija odgovora na navodne sajber napade iz Rusije.

Pompeo je, kako prenosi Foks Njuz, rekao da je dok sluša predsednika Bajdena uveren da ruski predsednik Vladimir Putin oseća popustljivost kod njega.

''On vidi predsednika koji mu je rekao: ''Hej, postoji lista od 16 stvari koje ne smeš da diraš'', što ostavlja hiljade stvari u koje potencijalno može (da zadire). Mislim da vidi svaku od tih stvari i kaže: ''Mogu da se pomerim u ovom smeru, mogu da nastavim da ubrzavam moj ransomver program (kojim se traži otkup od žrtve sajber napada)''. I može da kaže da to nije njegov program, ali zna sve što ti ljudi rade, zna kako to da zaustavi", tvrdi Pompeo.

Pompeo smatra da treba naterati Rusiju da plati veću cenu nego što je njena korist od takvog ponašanja.

"Morate na kraju da nametnete realne troškove ruskim liderima, ne samo Vladimiru Putinu, već svim oligarsima koji su umešani u ove operacije", rekao je Pompeo.

On je ocenio da na kraju dana svi razgovori ne znače ništa.

"Putin će to slušati, ali to će ući na jedno uvo, a izaći na drugo. Jedina stvar koja će ga naterati da promeni svoje ponašanje i ponašanje onih koji sprovode napade je da ih to košta skupo. Narod Rusije vidi bol, vlada Rusije vidi bol, ali postoje realni troškovi. Imamo mogućnosti da to uradimo. Reč je o liderima koji razmišljaju o pravoj strategiji i onda je sprovode sa ogromnom snagom i komunicirajući sa Rusima da se razlog za odgovor može direktno pripisati onome što su nam uradili", objasnio je Pompeo.

