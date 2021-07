NOVINAR, MAFIJA, DROGA I HOLANDIJA Treba li Zemlja lala da se plaši porasta stope kriminala?

Svi, počevši od evropskih lidera do holandskog kralja Vilema-Aleksandera i gradonačelnika Amsterdama Femkea Halsema šokirani su napadom na ''nacionalnog heroja'' de Vrisa koji je išao ka svom automobilu u utorak nakon što je izašao iz studija.

Ovaj incident se dogodio usred dana u veoma prometnom delu grada.

Nakon nekoliko sati, holandska policija je uhapsila dva muškarca na autoputu A4 - 21-godišnjaka iz Roterdama i 35- godišnjeg državljanina Poljska. Mlađi muškarac je u holandskim medijima imenovan kao reper Delano G, a Poljak kao Kamil Pavel E.

foto: Utrecht Robin/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mnogi se pitaju da li napad na de Vrisa ima veze da tim što je on radio kao savetnik u slučaju poznatom pod nazivom ''Marengo'', piše Gardijan.

Slučaj se vrti oko Ridouana Tagija i još 16 optuženih koje tužilaštvo vidi kao deo marokansko-holandske mafije, odgovorne za seriju ubistava u zemlji između 2015. i 2019. godine.

foto: EPA

De Vris je bio neka vrsta portparola i savetnika krunskog svedoka Nabila B., koji svedoči protiv Tagija. Tužioci drže Tagija za bosa ove amsterdamske mafije koja se smatra jednim od najvećih dilera kokaina u Holandiji.

Dve osobe bliske tom svedoku već su ubijene, i pretpostavlja se da Tagijeva ekipa stoji iza toga. Najpre je 2018. u Amsterdamu usred bela dana ubijen brat Nabila B, a iduće godine je ispred porodične kuće ubijen i njegov advokat.

De Vris je rekao da je obavešten da se nalazi na Tagijevoj ''listi za odstrel'', a Tagi je to negirao. Njegov advokat Inez Veski takođe je žestoko negirao navode da Tagi ima bilo kakve veze sa napadom na de Vrisa ili bilo kojim drugim.

Ko god da stoji iza ovog napada, incident se doživljava kao poziv na uzbunu.

-To je čudovište sa mnogo glava koje postaje sve nasilnije i beskrupuloznije: mi to ne možemo da prihvatimo, rekao je v.d. ministra pravde Fers Graperhaus nakon napada.

-Kriminal narušava sve ono što je dobro u našoj zemlji, našu logistiku, naš prostor, našu slobodu i istovremeno ograničava našu slobodu, dodao je.

Iako su 2019. godine slučajevi ubistava u Holandiji dostigli najniži nivo u prethodnih 20 godina, holandski policijski sindikat NPB više puta je tvrdio da ta zemlja ima ''karakteristike narko države'', među mladima je porastao okršaj noževima, a pre dve godine u izveštaju o kriminalu povezanom sa drogom u Amsterdamu opisao je da je van kontrole.

Džil Koster van Vorhut, koja vodi projekat na Univerzitetu u Amsterdamu za upotrebu veštačke inteligencije protiv organizovanog kriminala, smatra da zvanični podaci predstavljaju samo delić istine.

Nažalost, teško možemo da znamo više od vrha ledenog brega, rekla je ona za Observer.

-Mnogi ljudi pretpostavljaju da bi ovo moglo da ima veze sa Tagijevim narkokartelom. Naravno, to možda nije tačno, dodala je.

Poslednjih godina holandska policija bori se sa narko bandama, uključujući takozvanu "marokansku" mafiju. Godine 2016. godine odsečena glava muškarca ostavljena je ispred nargila bara u Amsterdamu, a prošle godine je u kontejneru broda na Brabantu otkrivena potpuno opremljena prostorija za mučenje.

Holandija je na neki način stvorila savršeno okruženja za cvetanje trgovine drogom.

Sa razrađenom saobraćajnom mrežom, popustljivim zakonima i kaznama za droge, blizinom velikog broja unosnih tržišta, to je očigledno čvorište globalnog toka narkotika, smatra novinar Vuter Lomans.

On je takođe koautor knjige ''Mokro mafija''.

Šta je ''Mokro mafija''?

-To je ulični sleng. Mladi Marokanci zovu jedni druge 'Mokro', kaže Lomans, koji je knjigu napisao zajedno sa Marijnom Šrajverom.

-Smislili smo to ime, Mokro mafija, da bismo dočarali o čemu govori knjiga. Sad vidim da ga koriste u policijskim izveštajima. To je priča o mladićima koji odrastaju u delovima Amsterdama u koje turisti ne zalaze, dodaje on.

Kako Lomans kaže Holandija nije Maroko niti Honduras ali poslovi sa drogom u toj zemlji su veliki.

Na mestu gde je pucano u de Vrisa je puno cveća i poruka podrške.

U međuvremenu, na trgu Dam u centru grada neko je položio 4.000 belih ruža i optužujuću poruku.

foto: Evert Elzinga / AFP / Profimedia

-Da li je to napad na slobodu štampe?, navodi se.

-Ne, to je napad na njegovu ulogu savetnika u suđenju Marengu ... Peter, čekaj malo!, dodaje se.

