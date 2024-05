MEDVEDEV ŽESTOKO IZVREĐAO KAMERONA: Obični mutni Britanac, radosno glupav! Nije bio čak ni patentirani rusofob

Dejvid Kameron, ministar spoljnih poslova Velike Britanije pozvao je na borbu protiv predsednika Rusije Vladimira Putina do kraja, ali u slučaju da određene rakete polete prema Rusiji, odgovor koji će uslediti neće biti usmeren samo na Kijev, upozorio je na Telegramu zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

On je tim rečima odgovorio na prvo objavljenu, a zatim i povučenu vest Rojtersa da je šef diplomatije Ujedinjenog Kraljevstva tokom posete Kijevu izjavio da Ukrajina ima dozvolu da koristi oružje koje im je obezbedila Velika Britanija za udare po ruskoj teritoriji.

Dmitrij Medvedev foto: EPA-EFE/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

"Oh.. Sećam se dobro tog momka. Radio sam sa njim kada je postao premijer. Obični mutni Britanac. Tada je bio radosno glupav. Uzgred, nije bio čak ni patentirani rusofob. Onako, srednje, ne više od toga... A sada? 'Ukrajinci možete našim raketama da gađate kuda hoćete'. A mi - Britanci - se ne bojimo ničega, čak ni nuklearnog konflikta. Džabe, čiko.

Jer raketama 'storm šedou' (britanske rakete) i 'skalp-eg' (francuske rakete) ne upravljaju glupani u ukrajinskim košuljama, već Britanci i Francuzi. U određenim okolnostima odgovor će za tako nešto poleteti ne u Kijev. I to ne sa običnim eksplozivom, već i specijalnom municijom. I uvežbavanje odgovora na takve napade je cilj planiranih vežbi. I čak oni debili njegovog kraljevskog visočanstva koji nisu do kraja obrazovani bi trebalo to shvate", prokomentarisao je Medvedev.

Dejvid Kameron foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"A što se tiče borbe protiv Putina. Drugim rečima, protiv Rusije. Nemam kulturan odgovor na to, osim jednog. Dejvide, budi pažljiv", zaključio je bivši predsednik Rusije.

Podsetimo, u poslednje vreme zapadni zvaničnici, uključujući i predsednika Francuske Emanuela Makrona, istupaju u javnost sa sve oštrijim izjavama. Moskva je zbog provokacija naredila pripremu za velike vojne vežbe nestrateških nuklearnih snaga, kojima će se u jednoj fazi pridružiti i Belorusija.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je, takođe, pozvalo britanskog ambasadora na razgovor kada mu je predočeno da će Moskva odgovoriti i napasti bilo koji britanski vojni objekat u Ukrajini, ali i van njenih granica, u slučaju da Ukrajina napadne rusku teritoriju britanskim naoružanjem.

Kurir.rs/RT/Preneo: P. P.