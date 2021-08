FAJT NA RELACIJI VAŠINGTON - BUDIMPEŠTA Bajden: Orban je nasilnik, Orban: Džo je ljubomoran!

Odnosi između SAD i Mađarske ušli su u novu, osetljivu fazu, nakon što je došlo do zaoštravanja u odnosima između predsednika Amerike Džozefa Bajdena i Viktora Organa, predsednika vlade u Budimpešti. Orban, koji važi za najglasnijeg predstavnika desnice u srednjoj Evropi, uzvratio je oštro američkom predsedniku, koji je premijera Mađarske svrstao u autokratske režime i uporedio ga sa Aleksandrom Lukašenkom, predsednikom Belorusije, i Kim Džong Unom, liderom Severne Koreje.

Ograničeno znanje

Kako prenosi Foks njuz, Bajden je u jednom obraćanju pristalicama tokom kampanja tadašnjeg predsednika Trampa optužio da se druži sa "svim nasilnicima sveta":

- Pogledajte šta se događa od Belorusije do Poljske i Mađarske - uspon totalitarnih režima u svetu. A naš predsednik podržava sve te nasilnike - rekao je tada Bajden. Upravo je Orban bio prvi evropski čelnik koji je podržao Trampovu kandidaturu na izborima 2020. Mađarski premijer je gostovao u emisiji "Taker tunajt" na Foksu, koju vodi novinar Taker Karlson i poručio da Bajden ima ograničeno znanje o njegovoj zemlji: - Neko ko ne govori naš jezik i ima vrlo ograničeno znanje o Mađarskoj, čak i o poslednjih nekoliko decenija, ne shvatajući očigledno ništa, ne može imati takvo mišljenje. Znate, to je samo po sebi lična uvreda za sve Mađare - rekao je Orban. On je istakao i da levičarski političari poput Bajdena ne mogu da razumeju nacionalističku ili konzervativnu alternativnu ideologiju.

Konzervativna alternativa

- Zapadni liberali ne mogu prihvatiti da unutar zapadne civilizacije postoji konzervativna nacionalna alternativa, koja je uspešnija u svakodnevnom životu. To je razlog zašto nas kritikuju. Ljubomorni su, bore se za sebe, a ne protiv nas. Ali mi smo primer da zemlja koja se oslanja na tradicionalne vrednosti, na nacionalni identitet, na tradiciji hrišćanstva, može biti uspešna - zaključio je Orban.

Voditelj Karlson je zaključio da se Orban nije promenio od vremena kada je bio protiv vlasti SSSR, ali da je mišljenje o konzervativnim vladama poput njegove sa univerzalne podrške spalo na to da ga je predsednik SAD nazvao "totalitarnim nasilnikom".