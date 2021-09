ODLUTAO ILI JE BIO OTET? Dečak u Australiji proveo TRI NOĆI BEZ HRANE U ŠUMI, profesionalnog tragača muči samo JEDNO PITANJE

Džejk Kasar, profesionalni tragač, od subote se nalazi u porodičnom domu u selu oko 150 kilometara severozapadno od Sidneja i pomagao je u pronalasku dečaka. On je danas za Dejli mejl rekao da ne može da isključi mogućnost da je dečak bio otet, a njegov posao je da uzme u obzir sve opcije.

-Ovde sam otvorenog uma, rekao je.

foto: Printscreen/Youtube/ 7NEWS Australia

- Ako imate dve noge i srce, sve je moguće. Nije bitno da li ste 97-godišnja starica ili trogodišnji godišnji dečak - rekao je on.

foto: Printscreen/Youtube/ 7NEWS Australia

On se zapitao da li je Ej Džej zaista išao dalje od kuće i nekako se vratio do mesta gde je pronađen, što je samo 500 metara od njegove porodične kuće. To mesto je detaljno pretraženo kada je dečak nestao.

Kasar je rekao da će nastaviti sa istraživanjem područja kako bi pronašao bilo kakav znak da je dečak otet.

Prilaz potoku, u kojem je dečak pronađen, toliko je strm da bi se i većina odraslih mučila da se spusti do njega.

foto: Printscreen/Youtube/ 7NEWS Australia

Ej Džej je pronađen kako sedi u plitkom, blatnjavom potoku u podnožju jedva vidljive staze, ali postavlja se bitanje kako se bezbedno spustio tom strmom stazom.

Kasar je rekao da će se potruditi da porodici pruži što više detalja i razreši dilemu da li je dečak odlutao ili je otet, u šta je njegova porodica od početka i verovala.

Takođe, sprovodi se i istraga i pokušava da se otkrije kako je dečak, koji ima autizam i ne govori, uspeo da preživi čak 72 sata u šumskim uslovima, bez ikakve hrane.

Temperature tokom noći na tom mestu spuste se na 2 stepena, a dečak je pronađen sa nekoliko posekotina nakon tri noći provedenih u šumi.

Nije jasno ni kako se dečak pojavio u potoku samo 500 metara dalje od kuće, a da nisu uspeli da ga pronađu dobro obučeni psi tragači i veliki broj volontera.

-Znam da svi imaju mnogo pitanja. Tako da moramo da se trudimo da pokušamo da shvatimo šta se desilo u prethodna tri dana, rekla je juče nadzornica Trejsi Čepman iz policije Novog Južnog Velsa.

Kurir.rs/Dejli mejl