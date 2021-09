KO STOJI IZA ATENTATA NA POMOĆNIKA ZELENSKOG: Član njegove partije tvrde da postoje TRI SCENARIJA! Jedan uključuje i Ruse!

Arakamija veruje da su organizatori pokušaja, pre svega, hteli da likvidiraju ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog.

„Sklon sam misli da je to udar na naš tim, pre svega na predsednika, jer je on (Šefir) prvi pomoćnik; svi razumeju da mu je on poverljiva osoba (predsednika)“, rekao je on.

Tako, prema rečima šefa frakcije, iza napada mogu da stoje krijumčari i šefovi kriminala jer su protiv njih uvedene sankcije. Osim toga, Arakamija ne isključuje „ruski znak“, jer u Ukrajini nedavno zvuči „antiruski narativ“.

Štaviše, poslanik veruje da bi oligarsi mogli da organizuju pokušaj ubistva.

"Naravno, uoči tako velikih, odlučnih promena u borbi protiv uticaja, političkog uticaja finansijskih i industrijskih grupa, takva verzija se ne može isključiti“, primetio je on, porenosi 112 international.

On je dodao da najbolji forenzičari istražuju slučaj.

Nepoznati strelac otvorio je vatru na automobil Sergija Šefira, prvog pomoćnika predsednika Ukrajine. Incident se dogodio u blizini sela Lisniki, Kijevska oblast. Zvaničnik nije pretrpeo povrede. Njegov vozač je, s druge strane, ranjen u napadu.

Kako je saopštila pres služba ukrajinskog Ministarstva unutrašnjih poslova, 10 metaka je pogodilo automobil, a jedan od njih je ranio vozača.

Generalna tužiteljka Ukrajine Irina Venediktova izvestila je da je otvoren krivični predmet sa prethodnom kvalifikacijom kao pokušaj ubistva dve i više osoba.

Kurir.rs