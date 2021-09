PRELOMNI TRENUTAK PANDEMIJE? Britanski naučnici u čudu: Korona se ne ponaša po njhovom modelu! Ključan je jedan broj! VIDEO

Ako bi se ljudi vratili na posao i nastavili sa svim druženjima koja su stavili na čekanje, broj dnevnih prijema u Engleskoj mogao bi dostići 7.000 u roku od šest nedelja. Ovo je, u stvari, bio najgori scenario, isključujući dramatičan pad imuniteta ili problematičnu novu varijantu, piše Gardijan.

S druge strane, optimistični scenario izgledao je drugačije. Pretpostavljajući postepeniji povratak u normalu, modeliranje je imalo u vidu svakodnevne hospitalizacije koronavirusa koje su se blago povećale, dostigavši skoro 2.000, pre nego što su ponovo pale u novembru. Sada čak ni ti brojevi više ne izgledaju dobro s obzirom na to da je broj hospitalizacija u Engleskoj značajno opao u poslednje dve sedmice, uprkos činjenici da su se škole otvorile i da se većina ljudi vratila na posao.

Nesklad između modeliranja i pravog toka epidemije izazvao je zabunu tokom korona krize. Modeli, dakle, nisu predviđanja šta će se dogoditi, već pokazuju šta njihovi računari reprodukuju u slučaju "šta ako?“. U ovom slučaju, šta ako R (broj reprodukcije epidemije) dostigne 1,1?

Sage je očekivao da će hospitalizacije u Engleskoj dostići vrhunac negde blizu donjeg opsega, naime 2.000 dnevno. Ali pad hospitalizacija bio je neočekivan. Ono što on sugeriše je da je za sada efekat otvaranja na podsticanje epidemije više nego nadoknađen kombinacijom ljudskog ponašanja i imuniteta, bilo zbog vakcinacije ili infekcije.

"Ovo su dve veoma moćne sile. Svaki od njih je savršeno sposoban da poveća ili smanji broj slučajeva ili hospitalizacija, a trenutno se u osnovi bore ", rekao je Mark Vulhaus, profesor epidemiologije zaraznih bolesti na Univerzitetu u Edinburgu.

U petak je Kancelarija za nacionalnu statistiku drugu nedelju zaredom prijavila pad stope infekcije u Engleskoj, a sada se procenjuje da jedan od 90 sada ima pozitivan test na koronu. Drugde u Velikoj Britaniji stope su i dalje stabilne, ali visoke.

Prema rečima prof. Grejema Medlija, predsednik podgrupe za modeliranje Sage, iako su infekcije i hospitalizacije opali poslednjih nedelja, malo se promenilo u dužem vremenskom okviru od poslednjih 10 nedelja. "Ovo je neočekivano", rekao je. "Mora postojati ravnoteža između povećanog imuniteta od infekcije i vakcinacije, i količine kontakta, ali način na koji tačno balansiraju da bi R bio na nivou 1 pomalo je misterija“, dodao je on.

Možda je vakcina efikasnija u sprečavanju prenošenja nego što to pokazuju studije, često zasnovane na simptomatskim pacijentima. Ako je to slučaj, rekao je Vulhaus, imunitet bi mogao igrati veću ulogu u borbi protiv epidemije nego što se ranije mislilo. Nakon naglog porasta u Škotskoj, čini se da slučajevi ponovo opadaju, bez ikakvih očiglednih promena u ponašanju, dodao je on.

"Ovo je prekretnica. Ovo je prvi put u istoriji epidemije u Velikoj Britaniji da imamo stalni pad u slučajevima nedostatka izolacije ili nedaleko od nje ", rekao je on." Ovo nikada ranije nismo videli, pa je očigledno nešto značajno drugačije , a osnovna razlika za mene je imunitet stada. "

To bi bila sjajna vest, posebno ako to sledi ostatak Velike Britanije. U petak je broj R u Engleskoj revidiran na 0,8 sa 1, a procenjuje se da će se broj novih infekcija smanjiti na 1 odsto do 3 odsto dnevno. Teškoća je u tome što bi, sa mnogo više virusa, situacija koja se može upravljati mogla postati izazovna vrlo brzo. "Ako dođe do povećanja, moramo brzo da reagujemo. Ako ovo krene po zlu, NHS će uskoro biti u problemima", upozorio je Vulhaus.

Kako je Medli istakao, zemlji se nije žurilo da se vrati "životu pre korone". Šta će se dalje dogoditi još uvek je nejasno. "Još smo daleko od normalnog nivoa kontakta, pa i dalje postoji mogućnost povećanog prenosa i hospitalizacija, ali poslednjih nekoliko meseci dalo je mnogo nade", rekao je on.

