BIZARNO OTKRIĆE NA SREDNJOVEKOVNOM GROBLJU Arheolozi potpuno zbunjeni sadržajem groba: Ne znamo šta da mislimo o tome

Naime, u grobu pronađenom na malom ostrvu Šapel Dom Hju u blizini obale Gernsija u septembru 2017. godine, arheolozi su pronašli brižljivo zakopano morsku svinju (pliskavicu, životinju srodnu delfinu), preneo je nedavno Sajens Alert.

"To je veoma neobično otkriče i ne znam šta da mislim o njemu", rekao je tada Gardijanu arheolog Filip de Džersi sa Univerziteta Oksford u Velikoj Britaniji. "Zašto se bi neko sahranjivao pliskavicu?"

Misterija je tim veća zbog načina na koji je životinja sahranjena. Položena je na počinak i to prema hriščanskoj tradiciji sa glavom prema istoku, a pažljivo kopanje samog groba sugeriše da je bio zamišljen kao mesto konačnog odmora.

Iz tog razloga, De Džersi je očekivao da će u grobnici pronaći ostatke srednjovekovnog monaha, jer se smatra da je ostrvo bilo religiozno utočište za monahe koji traže utočište. Ali nakon što su primetili promene u tlu, koje su ukazivale na verovatno postojanje groba ispod, istraživači su otkrili lobanju mlade morske svinje sahranjene pored grobova drugih monaha iz 14. veka.

Moguće je da je pliskavica ubijena radi hrane, jer su ove sisare ljudi jeli u srednjem veku. Ali ako je to slučaj, istraživači kažu da bi imalo više smisla da su ostaci bačeni u more, koje je svega 10 metara udaljeno od lokacije.

"To je ono što me zbunjuje. Ako su ga pojeli ili ubili zbog loja, zašto su se potrudili da ga zakopaju?", rekao je de Džersi za Gernsi pres.

Jedna od mogućnosti je da je životinja možda ubijena radi ishrane i pažljivo čuvana u slučaju potrebe, ali do toga nikada nije došlo, dodao je on. "Možda je bio upakovan u so, a onda ga iz nekog razloga nisu upotrebili", rekao je on za Gardijan.

Arheolozi su kosti morske pliskavice predali na proučavanje morskom stručnjaku. Sa svoje strane, de Džersi kaže da je to najčudnije otkriće u njegovoj 35-godišnjoj karijeri naučnika i prava zagonetka.

"Delfin ima veliki značaj u hrišćanstvu, ali nisam ranije sreo ništa slično“, rekao je on. "To je pomalo otkačena stvar koju biste mogli da vidite u gvozdenom dobu, ali ne i u srednjem veku".

