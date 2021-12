PROPALA MU PLJAČKA, ON ZAPLESAO ISPRED KAMERE: Policija u Memfisu traži ŽUTOG BANDITA VIDEO

Osumnjičenog raskošno obučenog nazvali su „Bandit koji pleše“. To se dogodilo u nedelju, 12. decembra u severnom Memfisu, a snimak koji je objavila policija Memfisa pokazuje da je čovek bio u potpunosti posvećen svom nastupu. Vidi se kako se njiše napred-nazad, stavlja ruke na kukove, vrti se sa rukama u vazduhu i završava vulgarnim gestovima ka sigurnosnoj kameri. I on to radi dok je obučen u žuto.

„Osumnjičeni usamljeni muškarac ušao je u posao noseći skijašku masku i odgovarajući žutu trenirku. Osumnjičeni je pokazao pištolj i pokušao da uđe do službenika kroz sigurnosni prozor”, napisala je policija. „Nakon što nije uspeo, osumnjičeni se razbesneo, skinuo masku i počeo da igra ispred prodavnice pre nego što je pobegao peške. Policija je podelila snimak u nadi da će neko prepoznati čoveka.

Pregledano je skoro 10.000 puta na Fejsbuku, gde su komentatori primetili da osumnjičenog ne bi trebalo biti teško pronaći, s obzirom na odeću. „Dakle, postoje igrači pljačkaši“, objavio je jedan čovek na Fejsbuku. „Da li je ovo stvarno? ... Da izađe napolje, skine masku i onda ostane ispred radnje i igra? Sigurno ludo“, upitala je žena.

Kurir.rs/macon.com