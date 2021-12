INDIJSKI HRIŠĆANI U STRAHU: Strahuju od napada zbog navodnih preobraćenja muslimana i hindu vernika VIDEO

„Unutra su sedeli ljudi, pevali hinduističke verske pesme i uzvikivali slogane“, rekao je on za Bi-Bi-Si.

Kaže da je pozvao policiju, ali kada su oni stigli, demonstranti su ga optužili da je zlostavljao i naterao jednog hinduista da pređe na hrišćanstvo. Pastor je uhapšen - pod optužbom da je "vređao verska osećanja bilo koje klase" - i proveo je 12 dana u zatvoru pre nego što je pušten uz kauciju.

Ovo nije izolovan incident – izveštaj Evangelističke zajednice Indije (EFI) navodi 39 slučajeva pretnji ili nasilja nad hrišćanima od januara do novembra ove godine u Karnataki.

To uključuje navodne napade na pastore od strane pripadnika desničarskih hinduističkih grupa, pa čak i slučajeve kada su ih oni navodno fizički sprečili da drže verske službe. Hrišćani su mala manjina u pretežno hinduističkoj Indiji.

Učestalost, kažu hrišćanski predstavnici, porasla je od oktobra, kada je Baratija Janata Partija (BJP), koja je na vlasti u Karnataki, kao i na nacionalnom nivou, rekla da radi na "snažnom" zakonu protiv verskog preobraćenja u državi.

Kritičari su trenutni nacrt zakona opisali kao „drakonski“ – on uključuje zatvorske kazne do 10 godina za one koji su proglašeni krivima za preobraćenje drugih „silom“, „prevarne“ metode ili brak, i moguće poricanje vlade koristi onima koji prelaze iz jedne vere u drugu.

Svaka takva odluka će biti ispitana jer će oni koji odluče da se preobrate morati da obaveste lokalne zvaničnike dva meseca ranije - a zvaničnici će istražiti razloge pre nego što dozvole da se to desi.

Hrišćanski lideri su zabrinuti da će novi zakon ohrabriti hinduističke radikale da dalje ciljaju zajednicu. Strah je pojačan, kažu komentatori, sve više polarizovanim okruženjem pod BJP premijera Narendre Modija u kojem se manjinske zajednice osećaju na meti i ugroženim.

„Kada zakon bude usvojen, moraćemo da sačekamo još progona i poteškoća“, rekao je Piter Mačado, nadbiskup Bangalora, za BBC Hindi.

Predlog zakona je napravljen po uzoru na zakon uveden prošle godine u severnoj državi Utar Pradeš, kojim takođe upravlja BJP. Tamo je zakon ciljao na takozvani "ljubavni džihad", popularnu hinduističku zaveru desnice da muslimanski muškarci namame hindu žene da se preobrate predlažući brak. Državna policija je od tada registrovala više od 100 slučajeva navodnog prisilnog preobraćenja, izvestio je u novembru novinski sajt Print.

Velečasni Vijaieš Lal, generalni sekretar EFI-ja, koji vodi 65.000 crkava u Indiji, tvrdi da je obrazac u Karnataki sličan onome što se dogodilo u Utar Pradešu pre nego što je zakon uveden.

Guraš zajednicu, rušiš je, iznosiš lažne navode o konverziji i onda donosiš zakon koji je neustavan“, rekao je on.

Versko preobraćenje je kontroverzna tema u Indiji. Desničarske grupe dugo su optuživale hrišćanske misionare da su nasilno preobratili siromašne hinduiste nudeći im novac ili drugu podršku kao mito – tvrdnju koju oni poriču.

Ali daliti (ranije nedodirljivi) je istorijski poznato da su se pretvarali u hrišćanstvo kako bi izbegli krutu hindusku kastinsku hijerarhiju. Uprkos zakonima koji ih štite, zajednica je rutinski žrtva ne samo diskriminacije već i nasilja.

Ove tenzije su se često pretvarale u nasilje na terenu – 1999. godine, niz napada na hrišćanske institucije u istočnoj državi Orisa (poznatoj i kao Odiša) praćen je užasnim ubistvima australijskog misionara i njegova dva mlada sina dok su spavali u džipu.

Hrišćanski pastiri i sveštenici u Karnataki kažu da se plaše za budućnost. U početku su napadi bili ograničeni na nekoliko džepova u državi, ali sada je 21 od 31 okruga prijavio najmanje jedan nasilni incident.

„Ovde sam već 40 godina, ali ne znam zašto se sada pojavljuju ove optužbe za konverziju. Imamo mnogo prijatelja među hinduističkom zajednicom ovde“, rekao je velečasni Tomas T, predsednik udruženja pastira u Belagaviju okrugu.

Tomas kaže da je u novembru lokalna policija neformalno rekla udruženju da ne održava molitvene sastanke kako bi izbegli napade desničarskih grupa.

Policijski zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je za BBC Hindi da, iako su pojedine policijske stanice savetovale sveštenicima da budu oprezni, ne postoji „politika na nivou cele države“ po tom pitanju.

Otac Fransis D'Suza, sveštenik u lokalnoj crkvi u Belagaviju, izjavio je prošle nedelje da je čovek sa mačem pokušao da ga napadne. Slučaj se istražuje i najviši policijski zvaničnici su uverili oca D'Souzu da će biti zaštićen.

„Ali taj strah je i dalje prisutan u meni“, kaže on.

Predstavnici zajednice doveli su u pitanje potrebu za zakonom protiv konverzije, ističući da indijski ustav daje pravo svima da „propagiraju religija“.

Ne postoji nacionalni zakon koji ograničava versko preobraćenje, a pokušaji u prošlosti da se takvi zakoni unesu u parlament nisu uspeli. Ali razne države su tokom godina donele zakone kojima se reguliše verska konverzija.

Poslanik BJP-a Arvind Belad, koji je predvodio masovni protest protiv pastora Somua, upitao je zašto su samo hrišćani zabrinuti zbog novog zakona.

„Zanimljiv aspekt je da druge manjinske zajednice poput muslimana, sika ili džaina nisu zabrinute zbog ovog novog zakona“, dodao je on.

Državni ministar Basvaraj Bomai rekao je da samo oni koji pokušavaju da namame ljude da pređu u drugu veru moraju da se plaše zakona.

Ali nadbiskup Machado kaže da su napadi i diskurs oko zakona jasno usmereni na hrišćane.

„Nije dobra stvar što nam vlada radi“, rekao je on.

Društveni komentator i general-major u penziji SG Vombatkere rekao je da ljudi ne treba da uzimaju zakon u svoje ruke.

„Ako imam pritužbu na vas, ne mogu doći i prebiti vas“, rekao je on. "Nemam posla da vas napadam, šta god da ste uradili. Ali neobično postaje uobičajeno ovih dana."

Kurir.rs/BBC