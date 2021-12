POSLEDNJA MISA U PENSILVANIJI: Crkva osnovana pre 2 veka prošle godine zatvorila vrata! Evo koji su razlozi! VIDEO

Foto: YT Screenshot/ First Presbyterian Church of Bellefonte

Prva prezbiterijanska crkva u Belfontu, koja je stara skoro koliko i sama opština, održala je poslednju zakazanu službu na Badnje veče nakon što je dočekala generacije porodica tokom više od dva veka.

„Takva je ljubav u ovoj zajednici. Svi se poznajemo toliko dugo i poznajemo mane jedni drugih“, rekla je starešina crkve Kendens Dennaker za Center Daili Times. „Nedostajaće mi ljudi, naš smeh i naša radost što smo samo zajedno. I, naravno, verski aspekt deljenja toga sa drugim istomišljenicima."

Crkvu su 1800. osnovali isti ljudi koji su osnovali Bellefonte 1795. godine u vreme kada je postojalo samo 16 država i među svoje članove računao dva bivša guvernera Pensilvanije. Crkva se sastajala u sudnici skoro dve decenije, a potom u kamenom zdanju; sadašnja struktura je izgrađena ubrzo nakon građanskog rata.

Danaker je procenio da je crkva imala oko 40 članova pre pandemije, što je broj koji se smanjio na oko 25, i nije imala lično bogosluženje od marta 2020. do Uskršnje nedelje. Kada se Dannaker pridružio pre 34 godine, rekla je, tada je bilo oko 200 ljudi.

Pam Benson, 77, koja je članica već 73 godine, rekla je da su, kada je rođena tokom Drugog svetskog rata, mnoga preduzeća bila zatvorena u nedelju i nekoliko događaja je bilo zakazano. Ona takođe veruje da je manje roditelja insistiralo da njihova deca pohađaju bogosluženja i da crkve nisu uvek bile konkurentne u regrutovanju novih članova.

„Bilo je tako drugačije. To je bilo ono što si uradio. Osim ako niste bili stvarno bolesni, to je bilo ono što ste uradili “, rekao je Benson. „To je samo promena, to je napredak. To je ono što se dešava. Nije da mi se sviđa, ali je ono što jeste."

Crkva od 15.000 kvadratnih stopa trebalo bi da se poslednji put zatvori 31. decembra. Denaker je rekao da budućnost zgrade nije određena.

Video završne službe objavljen na Facebook stranici crkve uključivao je reference na „bol oproštaja jedni od drugih“, ali podsetnik da „izazovi nisu ništa novo za čovečanstvo“ i da je božićna poruka nade „isto tako pravovremena i suštinski danas kao i pre 2.000 godina."

Pre završne himne, članovi su zapalili i podigli sveće uz ove reči: „I svetlost rascepi tamu. I nada je ponovo naša. I ova svetlost nas poziva napred, sećajući se prošlosti i samouvereno koračajući u budućnost. A sada idite u miru Hristovom“.

Kurir.rs/Yahoo news