NEMAČKI OVČAR NIJE ODUSTAO OD SPASAVANJA VLASNIKA: Dosađivao policajcima dok nisu došli do prevrnutih kola!

Oba putnika u vozilu su ozbiljno povređena, ali zahvaljujući Tinslijevim upornim naporima brzo su dobili medicinsku pomoć kada su policajci otkrili kamion koji je sleteo sa puta u blizini međudržavnog raskrsnice u Vermontu, izvestila je u utorak VMUR-TV.

„Pas je pokušavao da im nešto pokaže“, rekao je poručnik Danijel Baldasar iz policije države Nju Hempšir. „Pokušavao je da pobegne od njih, ali nije u potpunosti pobegao.

„Bilo je na neki način:„ Prati me. Idite za mnom.’ I oni su to uradili i, znate, na njihovo iznenađenje, da vide oštećenu zaštitnu ogradu i da pogledaju dole kuda pas gleda – samo, bili su skoro u neverici“, rekao je on.

Državni policajac i lokalna policija Nju Hempšira iz obližnjeg grada Libana odgovorili su na mesto nesreće kasno u ponedeljak, odmah preko državne granice u Vermontu.

Nije bilo više detalja o stanju povređenih u udesu jednog vozila.

