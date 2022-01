RUSKE TRUPE POČINJU POVLAČENJE IZ KAZAHSTANA U NAREDNA DVA DANA Tokajev: Glavna misija mirovnih snaga ODКB uspešno je završena

Tokajev je parlamentu rekao da imenuje dugogodišnjeg javnog službenika Alikana Smailova za premijera i govorio je o inicijativama za smanjenje jaza između bogatih i siromašnih, povećanju poreza rudarskom sektoru i uklanjanju nepravilnosti u državnim nabavkama.

"Misija mirovnih snaga uspešno je završena"

Tokajev (68) je prošle nedelje pozvao Organizaciju ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODКB) predvođenu Moskvom da pošalje trupe u Кazahstan kako bi zaustavili pokušaj državnog udara u kojem su neimenovani podstrekači uvukli polovinu teritorije zemlje bogate naftom u nasilje.

On je rekao da se misija ODКB, čiji je legitimitet i trajanje doveo u pitanje Vašington i izazvala žestok odgovor Moskve, sastojala od 2.030 vojnika i 250 komada vojne opreme.

"Glavna misija mirovnih snaga ODКB uspešno je završena", rekao je Tokajev u parlamentu na video-konferenciji.

"U naredna dva dana počeće postepeno povlačenje ujedinjenih mirovnih snaga ODКB. Proces povlačenja kontingenta neće trajati više od 10 dana.

Putin: Slanje trupa je bilo ključno

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je u ponedeljak da je slanje trupa ključno i proglasio pobedu u odbrani Кazahstana od "terorističke pobune koju podržavaju stranci".

Кazahstanske vlasti kažu da je red uglavnom uspostavljen u zemlji od 19 miliona ljudi. U neredima je privedeno skoro 10.000 ljudi, a potraga za ostalima se nastavlja.

Zaharova odgovara na optužbe: Jasno je zašto je Zapad ogorčen delovanjem ODKB u Kazahstanu

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da se Rusija uvek zalaže za mir, te da su nepromišljene i lažne tvrdnje da je navodno postala "zemlja agresor" uvođenjem mirovnog kontingenta ODKB u Kazahstan.

"Jesmo li mi nekad nekoga napadali, nekome nečim pretili? Uvek se zalažemo samo za mir, predlažemo pregovore, dajemo konstruktivne predloge, protivimo se militarizaciji, stalno pomažemo svima u svetu da izađu iz nastalih kritičnih situacija i za to postoji ogroman broj primera. I uz sve to iznosi se ta nepromišljena, nemilosrdna i lažna tvrdnja da smo mi zemlja agresor ( u vezi situacije sa Kazahstanom)“, prokomentarisala je Zaharova u emisiji "Solovjov lajv" na Jutjubu.

Kako je dodala, legitimno i profesionalno delovanje snaga ODKB u Kazahstanu izaziva razdraženost na Zapadu.

"Ja to itekako razumem, jer sve operacije zapadnog sveta koje su sprovođene dovodile su do suprotnog, do neuspeha. Ja itekako razumem gnev i mržnju ljudi koji sada na Zapadu kritikuju ili izražavaju zbunjenost u vezi sa akcijama ODKB, molbom Kazahstana ( da ODKB pomogne), s obzirom na to šta su uradili sa Avganistanom“, ocenila je Zaharova.

Prema njenim rečima, na Zapadu i dalje nazivaju Rusiju "zemljom agresorom" uprkos tome što je zajedničkim naporima ODKB zaustavljeno krvoproliće u Kazahstanu.

Takođe je ocenila da su oni koji optužuju ODKB za nezakonito delovanje nekompetentni, podsećajući da je prvobitnim sporazumom predviđena mogućnost pružanja vojne pomoći članicama organizacije.