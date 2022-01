TRAMP OPLEO PO BAJDENU ZBOG UKRAJINE: Započeće III svetski rat! Kao da je pozvao Ruse da upadnu!

Tramp je, razgovarajući sa Lu Dobsom u podkastu „Grejt Amerikan Šou“, kritikovao Bajdena jer je rekao da će sve akcije preduzete protiv Rusije zavisiti od „da li je to manji upad [u Ukrajinu] i da li ćemo na kraju morati da se borimo šta da radimo i šta ne treba raditi, itd."

„Ono što je Bajden rekao je psihološki veoma slabo i veoma loše“, rekao je Tramp Dobsu. „Rekao je, 'O, oni ulaze.' To je bilo skoro kao poziv da uđemo. Ne želimo to da vidimo, ali to je bilo kao poziv."

Rusija je premestila oko 100.000 vojnika blizu ukrajinskih granica, što je povećanje za koje Zapad kaže da je priprema za rat kako bi se sprečilo da se ova istočnoevropska zemlja ikada pridruži NATO alijansi. Kremlj poriče planiranje invazije.

Dobs je rekao Trampu da je postojao izveštaj da Bajden razmatra da pošalje 50.000 američkih vojnika u Evropu da pomognu u odbrani Ukrajine.

Za početak Trećeg svetskog rata, za početak Trećeg svetskog rata“, rekao je Tramp Dobsu. „To je sve tako ludo. I to se nikada ne bi dogodilo pod mnom. Nikada se ne bi dogodilo.

"Tajvan, što će se na kraju dogoditi sa Kinom, verovatno posle Olimpijade. Nikada se ne bi dogodilo. Sada bombarderi slobodno lete iznad Tajvana."

Tramp je za rusku agresiju — i kinesku — okrivio Bajdenovo katastrofalno povlačenje američkih trupa iz Avganistana krajem prošlog leta.

„Postoji mnogo nesviđanja i mislim da imam mnogo nepoverenja u ime Rusije prema nama zbog onoga što se dogodilo u protekloj godini“, rekao je Tramp Dobsu. „Gledaju našu zemlju i smeju se, smeju se na sav glas.

„Ovo je samo nedostatak poštovanja prema nama.

Tramp je rekao da je situacija sa Ukrajinom "problem NATO-a, evropski problem".

„NATO je nešto što, dok nisam stigao ovde… znate da su nas opljačkali“, rekao je Tramp Dobsu. „Ne samo da smo bili opljačkani sa trgovinom iz Evrope – oni su skoro jednako loši kao Kina što se mene tiče. Otkinuli su nas levo i desno.

„Povrh toga, branili smo Evropu jer nisu plaćali svoje račune. Kada sam ušao, rekao sam: 'Ne plaćate svoje račune. Morate da platite svoje račune, vi ste delinkvent.' A oni su rekli: 'Znači li to da se ne biste borili za nas?' Rekao sam, 'Ako si delikvent, ne bih se borio za tebe. Ne, u pravu si u vezi toga.'

„Sledećeg dana stigle su milijarde dolara.

Tramp je rekao da je njegova administracija vratila 400 milijardi dolara od zemalja NATO-a.

„Plaćali smo veći deo NATO-a. A onda pogledam ovu situaciju i oni žele da pređemo“, rekao je Dobsu.

Kurir.rs/Newsmax