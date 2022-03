OVAJ AMER PODRŽAVA RUSE: Na mrežama se pojavio snimak Teksašanina u Donbasu! Evo kako objašnjava šta traži tamo! VIDEO

„Rusija je do sada koristila oko 10 odsto svoje vojne moći i mi se spremamo da zadamo udarac. Ovi momci će da spasu i oslobode dobre ljude Ukrajine, 'nastavlja on, i to udarom iz vazhuha,' A loši ljudi... dobiće nogu u dupe.'

Ovaj čovek je Rasel Boner Bentli III, Teksašanin koji je od 2014. uključen u Putinovu operaciju protiv 'nacista' i posvetio se borbi protiv takozvanog ukrajinskog fašizma, postajući ugledni 'pešadinacu ruskom informacionom ratu', kako je rekao u intervjuu za Teksas Montli.

Just a good ol’ boy apparently embedded with Russian forces in Ukraine pic.twitter.com/XlePvPwfkd — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) February 28, 2022

U početku su ga hvalili kao dobrog borca. „Teksas se pokazao kao dobar, izdržljiv borac i odličan mitraljezac“, čak su pisale lokalne novine – a onda je usledilo njegovo prvo pojavljivanje u ruskim državnim medijima.

Ove tvrdnje nismo uspeli da proverimo i ne znamo da li su tačne.

Kurir.rs/Unilad