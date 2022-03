OGLASIO SE PUTIN: Ako Ukrajina nastavi da se ponaša kako se ponaša – izgubiće državnost

Šef države u subotu se sastao sa ženama letačke posade ruskih avio-kompanija, a tokom sastanka mu je postavljeno pitanje o ciljevima specijalne operacije u Ukrajini.

"To sam rekao na početku operacije i govorio pre nego što je ova odluka doneta. Teška odluka, bez ikakve sumnje", rekao je Vladimir Putin odgovarajući na pitanje.

Predsednik Rusije je rekao da postoji mnogo raznih varijanti demilitarizacije Ukrajine, koje su na pregovaračkom stolu s Kijevom i da se nada pozitivnoj reakciji.

"Rusija je odmah odreagovala na poziv iz Kijeva našim vojnicima u vezi s Marijupoljom, otvorila je humanitarni koridor, ali oni ne puštaju ljude“, rekao je Putin.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da ruska vojska ima dovoljno kapaciteta da izvrši sve zadatke po pitanju specijalne operacije u Ukrajini.

"Imamo dovoljno snage i sredstava da uradimo sve što smo sebi zadali“, rekao je Putin.

Ruski predsednik je takođe rekao i da ukoliko Ukrajina nastavi da se ponaša kako se ponaša – u pitanje će doći i ukrajinska državnost, preneo je Sputnik.

"Svi ljudi koji to ne žele da razumeju, posebno rukovodstvo Kijeva, moraju da shvate da ako nastave da rade ono što rade, dovode u pitanje budućnost ukrajinske državnost. Ako do toga dođe, to će biti u potpunosti na njihovoj savesti“, naglasio je Putin

U slučaju da Ukrajina uđe u NATO, dogod je u toj zemlji u toku građanski rat to će joj dati mogućnost i da napadne Krim, rekao je Putin.

"Sve se više govori o tome da će Ukrajinu primiti u NATO. Vi razumete do čega to može doći? Ako oni nastave da sprovode vojnu operaciju u Donbasu, to znači i da će napasti i Krim. I šta onda? Treba da se borimo protiv celog NATO-a? Svesni ste posledica? Mislim da su svi svesni toga“, rekao je Putin.

Predsednik Rusije izjavio je da će ruska vojska uskoro završiti sve zadatke po pitanju uništenja vojne infrastrukture Ukrajine.

Putin je rekao da su zapadne sankcije Rusiji slične objavi rata, prenosi Rojters.

On je rekao da Moskva treba da brani one koji govore ruski na istoku Ukrajine, kao i svoje interese.

Takođe je rekao da ne planira da proglasi vanredno stanje u Rusiji, prenosi AFP.

#BREAKING Putin says he has no plans to declare martial law in Russia pic.twitter.com/F0OFQ7l6Jx — AFP News Agency (@AFP) March 5, 2022

Putin je rekao i da će Moskva "svaku zemlju koja bi da uvede zonu zabrane letenja nad Ukrajinom smatrati učesnicom konflikta".

* Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs

Bonus video:

00:32 ŠOKANTNO! Oboren ruski borbeni helikopter, napravio ogromnu EKSPLOZIJU