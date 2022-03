LOV NA VEŠTICE? Putin se navodno obrušio na svoje najbliže saradnike, besan što su procurili njegovi vojni planovi

Navodno, ruski predsednik traži "krivce" za sporo napredovanje ruske vojske u Ukrajini i, kako prenose britanski tabloidi, "besan" je što su SAD i Britanija bile upoznate sa vojnom taktikom Moskve.

Neimenovani izvori kažu da je curenje informacija, koje su London i Vašington preneli Kijevu, uzeto kao razlog zašto su najviši ruski generali i elitne snage tako efikasno gađane u Ukrajini.

Među onima koji izazivaju sumnju kod Putina je njegov bliski saveznik, ministar odbrane Sergej Šojgu, koji je zadužen za rusku vojnu operaciju u Ukrajini. Njegovo pojavljivanje u javnosti značajno je smanjeno u protekloj nedelji, dok je njegova mlađa ćerka Ksenija (31) viđena kako pozira u ukrajinskim bojama plave i žute.

Izvori kažu da je Putin u četiri oka odbacio dugogodišnjeg saveznika Aleksandra Bortnikova, šefa službe bezbednosti FSB-a, i počeo da se svađa sa Valerijem Gerasimovim, načelnikom ruskog generalštaba.

O Bortnikovu se govori kao o rezervnom lideru u slučaju da Putin padne u državnom udaru.

Još jedna meta Putinovog besa je Igor Kostjukov, zamenik načelnika Generalštaba oružanih snaga, koji bi uskoro mogao da bude smenjen, u okviru šire čistke.

Ranije, uoči invazije, on je javno ponizio šefa spoljne obaveštajne službe SVR Sergeja Nariškina.

Ali Putin je navodno više zabrinut za gubitke vojne opreme – za koje je okrivio Gerasimova – nego za žrtave na bojnom polju.

Broj od 50.000 (mrtvih) ne bi bio "ništa u poređenju sa ciljevima koji će biti postignuti posle pobede", rekao je on svojim komandantima.

Neki veruju da Putin planira dogovor koji će "prodati" kao ukrajinsku "predaju" i "paradu pobede" u Moskvi početkom maja.

"On je besan što američke i britanske obaveštajne službe sve vreme znaju sledeće poteze ruske vojske, počevši od predviđanja invazije pre nego što je on bio spreman da to prizna“, rekao je jedan izvor.

Smatra se da je gubitak više od deset generala povezan sa ovim curenjem podataka o njegovim vojnim operacijama u realnom vremenu.

Ruski stručnjak za bezbednost Andrej Soldatov rekao je da vojna kontraobaveštajna služba istražuje odeljenje bezbednosne službe FSB.

"To bi moglo da znači da su ljudi u Moskvi konačno počeli da se pitaju zašto je američka obaveštajna služba bila tako tačna“, rekao je on za Njujorker.

"Vojna kontraobaveštajna služba se uglavnom bavi lovom na krtice, identifikacijom izvora curenja. Dakle, izgleda da se sada Putin ljuti, ne samo zbog loših obaveštajnih podataka i loših performansi u Ukrajini, već i zbog izvora američkih obaveštajnih podataka o invaziji, i zašto su američki obaveštajci bili tako dobri pre invazije, i zašto su Amerikanci znao toliko stvari o tome šta dolazi", rekao je on.

Soldatov takođe veruje da Putin okrivljuje svoje podređene za "nedostatak narodne podrške u Ukrajini ruskim trupama“, a glavnokomandujući su previše uplašeni da bi mu rekli istinu - da niko ne voli osvajače.

"Sada imate toliko ljudi u zatvoru, čak i ljude iz FSB-a. Šta mislite, iz ugla vojnog generala, da li je zaista bezbedno reći Putinu nešto što mu se ne bi dopalo? Mislim da je to veliki izazov za njih", rekao je Soldarov.

Klima straha znači da su obaveštajni podaci o razmerama ukrajinskog otpora verovatno bili skriveni od Putina.

Ali Soldatov ne očekuje da će Putinov najuži krug ubiti predsednika, uprkos sve ružnijem tretmanu sa kojim se suočavaju. "Mislim da sada Putin nije u opasnosti“, rekao je on za ZDF Heute u Nemačkoj. "On ima dve bezbednosne službe, koje su prvenstveno odgovorne da obezbede da se Putinu lično ništa ne dogodi".

"Znamo da je on sam bivši obaveštajac, koji razume različite rizike. Često tvrdi da je uspešno preživeo od 12 do 13 pokušaja atentata na svoj život. U tom smislu, za njega je sve bezbedno", rekao je on.

*Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

