LUKAŠENKO: Belorusija izvela SPECIJALNU OPERACIJU u Ukrajini da bi oslobodila beloruske državljane

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je da je Belorusija izvela specijalnu operaciju u Ukrajini.

Lukapensko je dodao da je država to uradila da bi oslobodila beloruske državljane.

"Došlo je do toga da su ovi nitkovi počeli da hvataju naše ljude tamo, pre svega vozače automobila koji su u to vreme tamo stigli. Zaplenili su 1.500 naših vagona, zaplenili su nam automobile i do stotinu, po mom mišljenju, naših momaka koji su vozili ove kamione", rekao je Lukašenko.

Predsednik Belorusije je rekao kako je "upozorio Ukrajince da će biti primorani da izvedu operaciju oslobađanja ovih ljudi".

"Izveli smo takvu specijalnu operaciju i oslobodili sve naše ljude", rekao je on, prenosi Telegraf pisanje državne agencije Belta.

*Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs