AKO NATO UĐE U SUKOB POČINJE 3. SVETSKI RAT! Dr Petrović: Zelenski promenio politiku, a SVE TO ZBOG OVE STVARI!

Diplomate EU nisu odobrile novi paket sankcija Rusiji, koji je predložila Evropska komisija, jer treba da se reše tehnička pitanja, uključujući to da li će zabrana uvoza uglja iz Rusije uticati na postojeće ugovore.

O ovoj temi su za televiziju Kurir govorili dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu i prof. dr Ilija Životić, stručnjak za bezbednost sa Fakulteta za inženjerski menadžment.

- Ono što je sigurno to je da NATO neće ulaziti u otvoreni ratni sukob, jer kada bi NATO poslao svoje trupe to bi dovelo do Trećeg svetskog rata. NATO će nastaviti da logistički pomaže Ukrajini i da šalje isključivo odbrambeno oružje. Ne verujem da će im da ti S-300 i S-400, a ono što štp Ukrajincima najviše pomaže su obaveštajne informacije. Ukrajina koristi doktrinu NATO pakta veći broj manjeih grupa koje su izuzetno pokretljive, a naoružane nekim manjim naoružanjem, a to su raketni lanseri koji se ispaljuju sa ramena, ili protivoklopne rakete. Bajraktar se pokazao odličnim oružjem - rekao je za televiziju Kurir prof. dr Ilija Životić, stručnjak za bezbednost sa Fakulteta za inženjerski menadžment.

00:51 Dr Dragan Petrović: Ruski jezik u Ukrajini zabranjen u svakodnevnoj komunikaciji, ne samo u institucijama

Dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu na pitanje voditeljke Olje Lazarević da pojasni eskalaciju netrpeljjivosti u odnosima dve zemlje, odgovara da je nedemokratija u Ukrajini dovela do radikalizacije odnosa.

- Ovim pitanjem se bavim 18 godina. Imate jednu zemlju koja je identitetski podeljena, vrlo slično kao Crna Gora. U toj zemlji koja je identitetski podeljena imate proruske stranke. Najjača stranka u zemlji Partija regiona, koja je dala četiri predsednika vlade i predsednika države Janukoviča, a 2004. je oteta demokratija. Zabranjene su Partija regiona i Kom partija. Te dve stranke su zabranjene. Milioni tih ljudi, prorusko orjentisanih nema svoje političke partije. Prošle godine je OBŽ, proruska stranka Viktora Medvedščuka, bila po istraživanju javnog mnjenja vodeća u zemlji. Njoj su blokirani računi, oduzete 3 televizije, lider se nalazi u kućnom pritvoru. Onda biste svakog političara iz Preševa ili Bujanovca mogli da zabranite jer simpatiše separatizam. To je jedan nasrtaj od SAD, stvara se nova crkva, zabranjuje se jezik. Zelenski koji je pobedio ruskim glasovima, od trenutka kada Bajden preuzima administraciju, radikalizuje sve - dr Dragan Petrović, naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

