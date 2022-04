SRPSKI IT STRUČNJACI SVE VIŠE ZARAĐUJU ZBOG SUKOBA IZMEĐU RUSA I UKRAJINACA: U poslednjih mesec dana imaju DUPLO VIŠE POSLA I PARA

It stručnjaci / Ilustracija, Foto: Shutterstock

Brojna ograničenja i sankcije koje su zapadne zemlje uvele Rusiji zbog rata sa Ukrajinom pogodile su, između ostalog, i IT sektor, pa tako ruske kompanije traže načina kako da nastave poslovanje i angažuju firme diljem planete čiji bi zaposleni preuzeli njihov posao do daljeg.

S druge strane, kompanije iz Ukrajine zbog oružanih sukoba često nemaju struju ni internet vezu za obavljane svojih delatnosti, pa su i one prinuđene da potraže pomoć u inostranstvu.

Kao jedna od važnih zemalja i za jednu i za drugu stranu profilisala se Srbija, čiji su stručnjaci iz pomenute oblasti veoma cenjeni. Kako Kurir saznaje, obim njihovog posla je u poslednjih mesec dana udvostručen, a to nam je potvrdio i jedan IT inženjer, koji je želeo da mu ne pominjemo ime kako ne bi imao problema u svom radnom okruženju.

- Sa porastom posla došlo je do znatnog porasta i zarada zaposlenih. Sve više preuzimamo na neko vreme poslove koje su radile ukrajinske i ruske kompanije, odnosno oni nam ih prepuštaju kako bi ostale konkurentne na tržištu. Mi smo neka vrsta posrednika. Među ponudama koje dobijamo su i one pojedinih evropskih firmi koje su izgubile određeni broj radnika, pre svega iz Rusije, koji su radili za njih, a koje zbog politika njihovih država prema Rusiji ne mogu da trenutno angažuju - objašnjava naš sagovornik.

foto: Promo

Da je Srbija za sve kao bajpas varijanta, pokazuje i to što, osim što Rusa, i Ukrajinci dolaze privremeno u našu zemlju da bi odavde mogli da posluju. Tako na društvenim mrežama možemo videti sve više objava naših ljudi koji traže stanove za ljude odande, a uslovi su samo veoma kvalitetan internet i ne tako visoka kirija, jer im je mnogo manje bitno gde će da spavaju od mogućnosti da završavaju poslove i zarade.

Uglavnom žele najam na nekoliko meseci u nadi da će rat stati i da će moći da se vrate domovini.

Profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić mišljenja je da je ovakvo preuzimanje poslova, makar i privremeno, veoma dobro za srpske firme.

Ljubodrag Savić foto: Printscreen

- Sa ekonomske strane to je dobro za Srbiju. Verujem da to nije masovni trend, već da samo oni čelnici takvih kompanija koji su veštiji znaju koliko su naši ljudi dobri u toj sferi zanimanja. Shvatili su u zaraćenim zemljama, silom prilika, odakle mogu da posluju bolje. I ako to rade angažovanjem firmi, ali i ako se ljudi doseljavaju ovde da rade, mi profit kao zemlja imamo.

Suzana Trajković