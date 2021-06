KAD ZAVRŠI S KOMPJUTERIMA, UKLONI GA! Nišlija Nenad preživeo pakao, hteo i da se ubije, a FBI traži njegovo izručenje

Kao vlasnik IT firme, registrovao sam internet domene ljudima koji su posle prevarili Amerikance za 70 miliona dolara, ali ja nemam ništa s tom prevarom! To je kao kad bi vlasnik Gugla bio kriv jer je neko zloupotrebio neki sajt, jada se Nenad

Američki FBI traži moje izručenje i prete mi višedecenijskom robijom zbog nekakve prevare od 70 miliona dolara s kojom nemam apsolutno nikakve veze! Ja sam kao vlasnik IT firme pre nekoliko godina registrovao internet domene ljudima, koji su posle, navodno, prevarili američke investitore, ali ja s tom prevarom nemam ništa! To je kao kad bi vlasnik Gugla bio kriv ako neko zloupotrebi sajtove registrovane preko Gugla!

Ovo priča Nenad Mladenović (33), IT stručnjak iz Niša, koji je uhapšen u julu 2020. godine na osnovu prijave američkog FBI, koji ga tereti da je sa još deset hakera prevario njihove građane prodajući im lažne kriptovalute.

Višedecenijska robija

Mladenović je posle pet meseci provedenih iza rešetaka, u decembru 2020. prebačen u kućni pritvor, a juče je bio u Apelacionom sudu u Beogradu, koji odlučuje o njegovom izručenju u SAD. Ako sud odobri to izručenje, a ministar pravde potvrdi, Mladenoviću preti višedecenijska robija u Americi.

Nenad je ispričao da je imao uspešnu IT firmu, koja se bavila registrovanjem internet domena, ali i bezbednošću računarskih mreža. Njegova agonija počela je 2015, kad ga je izvesni Miroslav C. iz Niša angažovao da mu registruje više domena.

- U početku ništa nisam sumnjao, jer ja nemam nikakve veze sa sajtovima koji se registruju na tim domenima. Tri godine kasnije, 2018, Miroslav me je angažovao da odem u Kinu i da tamo za jednu kompaniju napravim hardvere i omogućim im da stave u pogon oko 150 računara koji bi "rudarili" kriptovalute. Vlasnici te firme su bili jedan Englez i jedna Kineskinja. Sve je bilo legalno, firma legalna, ništa nisam sumnjao dok nisam čuo da je Zvonko, pred kraj posla, u telefonskom razgovoru poručio Englezu: "Kad ovaj završi sa kompjuterima, ukloni ga" - priča šokirani Nenad.

Nesrećnog Mladenovića uhvatila je panika, odmah je stupio u kontakt sa našom ambasadom u Kini i nekako je uspeo da pobegne, pa se preko Rusije vratio kući.

- Kad sam stigao u Srbiju, počeo sam da dobijam od raznih agencija, pa i od američkog FBI, prijave zbog domena koje je otvarala moja firma i ja sam sve te domene odmah počeo da blokiram. Miroslava je to razbesnelo i počeo je da mi preti i da mi uništava život... Slao je naoružane kriminalce da zastraše i mene i moje zaposlene. Napravio mi je pakao od života. Nikada te pretnje nisam prijavio policiji, jer sam se plašio. Pao sam u depresiju, pokušao sam čak i da se ubijem... Bio sam dvadesetak dana u bolnici i kad sam došao sebi, počeo sam da skupljam dokaze protiv prevaranata - kazao je Nenad.

On je zatim krajem 2019. preko jednog prijatelja stupio u kontakt sa ljudima koji su mu se predstavili kao agenti BIA i sa njima se u januaru 2020. našao u Beogradu.

- Tada sam bio sluđen i paranoičan zbog svih problema i naivno sam im poverovao da su njih dvojica stvarno iz BIA... Predao sam im sve dokaze koje sam skupio o Miroslavu C. i o ljudima s kojima je on radio. Ova dvojica su mi tada rekla da je sve to dovoljno da za šest meseci Miroslav i njegova banda budu uhapšeni. Tada mi čak nije bilo čudno ni to što su mi posle nekog vremena navodni agenti BIA tražili 20.000 evra kako bi me zaštitili. Dao sam im te pare, iako mi je to bilo sve što mi je ostalo, pošto sam već bio uništen, ali oni su potom tražili još 50.000 evra. Kad sam im rekao da nemam više ni dinara, nikad ih više nisam ni čuo ni video - priseća se Nenad.

Žrtva strašne zavere

Kako je rekao, "agenti" su u jednom bili u pravu, a to je da će za šest meseci stvarno biti hapšenja. Međutim, iza rešetaka je završio sam Mladenović!

- Uhapšen sam 24. jula prošle godine sa još deset ljudi, od kojih samo površno znam dvojicu računarskih stručnjaka. Ostalima, uključujući prvooptuženog Kristijana K., oči nisam video pre toga... Bio sam u pritvoru do 17. decembra 2020, a onda sam dobio nanogicu i od tada sam u kućnom pritvoru i grčevito se borim da me ne izruče u Ameriku, ni krivog ni dužnog. Da sve bude još gore, jedan od uhapšenih, Antonije S., sam je pristao da bude izručen, valjda jer se nagodio sa FBI, pa je tamo napričao svakakve laži... Ja sam žrtva opasne nameštaljke, iza koje stoji Miroslav C., a njega niko ne tereti ni za šta. On je milioner, ima na hiljade kvadratnih metara nekretnina po Beogradu i Nišu, a meni je život uništen, iako nikog nisam prevario ni za cent! - ističe Mladenović.

Prodavali lažne kriptovalute preko portala Uhapšene hakere, njih 11, američki FBI tereti da su napravili najmanje 40 lažnih digitalnih platformi (investicionih portala), preko kojih su trgovali nepostojećim kriptovalutama. Na tim lažnim platformama predstavljali su se kao "svetski tržišni lideri u binarnim opcijama" i nudili su investitorima kriptovalute upola cene. Ubeđivali su ih da imaju kompjuterske pogone za proizvodnju (takozvano rudarenje) bitkoina u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Indiji, Maroku, Meksiku i Kini, ali sve je bila čista prevara. Čim bi investitori uplatili novac za bitkoine, hakeri bi zatvorili digitalnu platformu i otvorili novu. Pošto je najviše prevarenih iz američke savezne države Teksas, vlasti SAD zatražile su od Srbije izručenje uhapšenih hakera.

Cukavac: Nema pravnog osnova za izručenje Dragoš Cukavac, Mladenovićev advokat, kaže da bi izručenje njegovog klijenta bilo protivustavno: - Tačno je da između naše zemlje i SAD postoji bilateralni sporazum o izručenju, ali tamo tačno piše koja krivična dela podležu ekstradiciji. U ovom slučaju nema pravnog osnova da se Mladenović izruči u SAD. Sporna je i nadležnost američkog suda. Sva dela za koja se tereti moj branjenik, ali i ostali okrivljeni, počinjena su navodno na teritoriji Srbije i drugih zemalja, a ne u SAD. Zbog svega ovoga smatram da u ovom predmetu treba da postupa isključivo domaći sud.

