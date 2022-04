GORI SKLADIŠTE NAFTE U RUSIJI Ukrajina nas je napala helikopterima VIDEO

Kako se navodi na društvenim mrežama, dva ukrajinska helikoptera Mi24P koji su leteli u niskom letu preko cele teritorije Donbasa napali su neviđenim raketnim zrnima i PO raketama skladište za naftu u belogorodskoj oblasti.

Gladkov je na svom Telegram nalogu rekao da je požar, koji je izbio u petak ujutro, prouzrokovan vazdušnim udarima dva ukrajinskih helikoptera.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia. "The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz