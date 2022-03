UKRAJINA IMA JOŠ 3 LINIJE ODBRANE I PADA! Vojno politički komentator tvrdi da su ovo SLABE TAČKE gde bi RUSIJA SLOMILA UKRAJINU

Radulović je objasnio koje bi to tri linije ukrajinske odbrane Ruska federacija trebala da "slomi" kako bi zauzela celu liniju Dnjepra i sam Kijev.

- Činjenica je da je to Severno bojište koji je išao iz pravca Belorusije na Kijev da tu linija fronta nema neka velika odstupanja. Postoje male kontra ofanzive, postoji i povlačenje ruskih trupa i zbog toga ima dosta sporova. Bilo kako bilo, postoji jedna interesantna stvar u celoj priči. Zabeleženo je pregrupisavanje i pojačanja efektiva, tako da će neko reći da je to neko zatišje pred buru. Neko će reći da to znači da će se odustati od Kijeva i da će fokus biti na Donjecku. Ako ćemo suditi na osnovu onih prvih nekoliko sati kad je počeo rat, onda je možda jedan od ciljeva bio zauzimanje Kijeva. Ukrajinci su pružili veliki otpor i to je činjenica. Ova ideja da se koncetrisanjem na Donjeckoj Luganskoj oblasti možda znači da se odstupa od nekih prvobitnih ciljeva. Kada Mariopolj konačno bude pao mislim da će fokus biti na jačanju istočnog sektora. Postoje otprilike neke 3 linije odbrane koje bi Ruska federacija treba da slomi u tom potezu ukoliko želi da ovlada celom tom linijom Dnjepra. Prva linija je ova linija, druga ide od Harkova a treća i poslednja linija koja kada bi pala bio bi ugrožen i sam Kijev ide negde Severno od samog Dnjepra - rekao je Radulović gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

Jedni ih nazivaju ratnim herojima, drugi neonacistima – ukrajinski bataljon Azov je u centru propagandnog rata između Kijeva i Moskve, koja tvrdi da pokušava da „denacifikuje“ Ukrajinu.

Voditeljka Olja Lazarević postavila je pitanje pukovniku u penziji prof. dr Miloju Pršiću koji je takođe bio gost Jutarnjeg programa koja je tačno uloga Azova i ko je kriv za njegovo formiranje.

- To je pravo pitanje. Ukrajinci su imali vremena da se naoružaju dobro nakon što su promenili svoju ideologiju, u taj proces uključena je bila i CIA i Englezi. Pripremili su se za rat sa Rusijom. Ti ljudi em što su dobro naoružani i dobro pripremljeni, jedna antiruska fobija je došla i do jedne najniže populacije. Po školama su čak pevali antiruske pesme. To znači da je jedna atmosfera u Ukrajini poprimila najšire razmere. U svakom ratu ima jedna dimenzija koju je teško proceniti, to je taj moralni faktor kod ljudi. Očigledno je da oni koji su pripadali ekstremnim organizacijama bili dobro pripremljeni, nekoliko linija odbrana su oni već pripremili. Krovovi zgrada su bili pripremljeni za odbranu i otuda ta jačina otpora. Suština je da znamo da je to jedna operacija, znamo njen cilj i važno je u ruskoj politici da se zaustavi ta antiruska atmosfera. Suština je u tome da NATO pakt nije ni najmanja odbrambena organizacija, to je institucija koja je pod američkim uticajem da se proširi na ceo Zapad. Napravili su velike propuste i previde, po mom mišljenju. Rusi su bili veoma strpljivi, morali su da spreče to širenje - rekao je prof. dr Pršić.

