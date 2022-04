HAPŠENJEM PUTINOVOG KUMA ZELENSKI HOĆE BOLJU PREGOVARAČKU POZICIJU Nezavisni novinar tvrdi da će ovo uraditi sa Medvedčukom

Četrdeset deveti dan rata u Ukrajini. Ruski predsednik Vladimir Putin kaže da su događaji u Ukrajini tragični, ali da Moskva nije imala izbora.

Hapšenje Putinovog kuma Viktora Medvedčuka ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je na svom Fejsbuk nalogu i Telegramu.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije bili su Milutin Ilić, predsednik nevladine organizacije Geopolitikon i nezavisni novinar, prof. dr Dragan Radenović, akademik i Miloš Tišma, predsednik istraživačkog Centra za odbranu i bezbednost.

foto: Kurir televizija

- Kada se vratimo nazad u devedesete godine mi imamo dobru percepciju. Znamo šta su specijalna dejstva. Danas je to usavršeno, a kada se radi o ljudskom resursu Zelenski hapšenjem Putinovog kuma želi sebi da stvori bolju pregovaračku poziciju da dobije u razmeni ukrajinske zarobljenike za Putinovog kuma. To će verovatno biti mnogo ljudi za kjednog čoveka. Medvedčuk je blizak Putinov prijatelj. On je državljanin Ukrajine. Videli smo i kod nas kako se jedan grad preko noći promeni kad ujutru počne rat - rekao je u jutarnjem programu Kurir televizije Milutin Ilić, predsednik nevladine organizacije Geopolitikon i nezavisni novinar.

03:30 Ilić: Menjaće Putinovog kuma Medvedščuka za mnogo ukrajinskih zarobljenika

Ruski predsednik Vladimir Putin tvrdi kako je Ukrajina promenila stav sa pregovora u Istanbulu i kako sada juri u ćorsokak. Mnoštvo je izjava juče dato oko ovog sukoba na istoku Evrope.

1 / 4 Foto: Kurir televizija

- Ovaj sad rat može slobodno da se nazove Prvim svetskim ratom, ona dva prethodna su bili veliki ratovi. Ovo je Prvi svetski rat koji zahvaljući tehnologoijama učestvuje ceo svet. Ovo obraćanje Putina i Zelenskog su detalji potpuno beznačajna u odnosu na ono što se dešava. Ovo je vraćanje u doba Antičke Grčke. Ovo je konfuzija koja stvara anarhiju i u kalendaru. Možemo predvideti završetak ovog sukoba. Ovo su detalji koji ne govori kako će se ovaj haos proširiti na svet i da li ovaj haos može da se smiri. Ono što je najznačajnije to je kako će sukob starog sveta Evrope u odnosu na Ameriku - rekao je za Kurir televiziju prof. dr Dragan Radenović, akademik.

02:57 Akademik Radenović tvrdi da nas sukob u Ukrajini vraća u doba antičke Grčke

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko posetio je Rusiju juče gde je, pored razgovora o aktuelnoj krizi i ratu bilo reči i o razvoju kosmonautike.

- To je i neki rat zvezda, koji možda sledi. Juče je bio i Međunarodni dan kosmonautike. Ukrajina ne može da odgovori u ovoj oblasti, ali mogi ukrajinske saveznice. Nije tu samo Belorusija, već i mnogo azijskog sveta. Imamo nove sukobe u Nagorno-karabahu, demonstracije u Pakistanu, hoće da smene jednog antiameričkog premijera, koji je tu godinama. Takođe, i saradnja sa Indijom je dobra. Imamo i neke granična pordučja kao što je Šri Lanka i male, tinjajuća poručja. Budi se i sukob NATO članica Gr;ke i Turske - rekao je za televiziju Miloš Tišma, predsednik istraživačkog Centra za odbranu i bezbednost.

03:19 Miloš Tišma: Imamo više manjih ratova u svetu i porast tenzija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:01 Srpski novinar iz Čikaga: Opet gubimo propagadni rat i uvek su jedan korak ispred nas