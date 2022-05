AKO PUTIN LANSIRA SATANU, BRITANCI ĆE AKTIVIRATI TRIDENT?! Sve što treba da znate o ovoj balističkoj raketi

U emisiji voditelj je takođe pokazao kako bi najnovija nuklearna raketa Kremlja Satana 2 da mogla da uništi Britaniju, prenosi britanski San.

Upozorenje dolazi kada je Kremlj ukazao na izglede za razorne vojne udare na Britaniju zbog njenog dogovora o snabdevanju oružjem Ukrajini.

Pro-Putinovi TV stručnjaci su ranije pretili upotrebom rakete RS-28 Sarmat govoreći o njenoj sposobnosti da izbriše Englesku sa mape.

Nedavno je ruski novinar Dmitrij Kiseljev rekao da Velika Britanija može biti uništena jednom ruskom raketom Satan-2.

On je objasnio da bi raketa mogla da izazove cunami visok 500 metara, a onda će "Britanija završiti na dnu mora".

Ali kao odgovor na optužbe, bivši britanski oficir, kontraadmiral Kris Peri, rekao je da ne veruje u te pretnje.

-Nije me to uplašilo jer još nisam video kako to oružje radi. Niko ga još nije video. To je 'fantazijsko oružje', veoma slično onom kojim nam je Hitler pretio na kraju Drugog svetskog rata, rekao je Peri.

Peri je dodao da Rusija očajnički želi da ima status "civilizovane nacije" kakav ima Ujedinjeno Kraljevstvo, ali im to ne polazi za rukom.

-Pa onda on preti stvarima za koje znaju da nikada neće moći da postignu, jer zna da će, ako povuče taj potez, dobiti nazad brod pun projektila Trident, rekao je Peri.

Evo šta je Trident:

Trident je interkontinentalna balistička raketa koja se lansira sa nuklearnih podmornica.

Nalazi se u naoružanju engleske i britanske ratne mornarice. Dometa je oko 6.000.

