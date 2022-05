KAKO JE UNIŠTEN T-90M PRORIV 3 Tenk naleteo na protivoklopnu minu! Modernizacija koja se pokazala opravdanom! VIDEO

Ruska vojska salvodobitno je još 25 aprila objavila bila video snimak na kome se vidi modernizovana varijanta tenka T-90M Proriv 3 kako je kod Harkova razbio napad ukrajinske vojske.

Naime tada je Vaskršnji prodor 20 ukrajinskih vojnika sa dva BMP-2 i BTR 70 kod mesta Kozača Lopanj u Harkovskoj oblasti završio se tragično po njih. Naime, svi su likvidirani. Dva BMP-a su uništena, i jedan BTR, dok je drugi zaplenjen u sukobu sa Rosgvardi, i jednicama ruske vojske. O tom sukobu isplivao je snimak na kome se vide uništena oklopna vozila i tragovi žestokog sukoba. Međutim, videlo se i nešto novo, što nije bilo do skoro vidljivo i to na samom početku snimka Rosgvardi, a to je modernizovani Tenk T-90M. Prošlogodišnji poznanik sa parade na Crvenom trgu.

Od samog početka ruskog napada na Ukrajinu ruska vojska je angažovala osim T-72 i T-80 i to modernizovanih verzija i tenk T-90. U martu je navodno bio primećen i T-90M, ali zato nema konkretnih dokaza, sve do poslednjeg snimka na kome se vidi upravo T-90M. Na snimku se vidi da je tenk prikriven kamuflažnim sistemom „Nakidka“ namenjenog za smanjenje IC, toplotnog i radarsko odraza tenka. Inače ovaj kamuflažni sistem se do sad nije koristio u Ukrajini od strane ruske vojske.

A onda šok naime 5 maja poajvila se na društveni mrežama fotografijama uništenog tenka T-90M. Međutim, neki su tvrdili da je u pitanju modernizovani T-80BVM, ali se na kraju kad se pojavio snimak videlo da se radi o T-90M.

Međutim, ostalo je nejasno da li je to onaj iz vaskršnjeg uskoba ili neki drugi tenk! O tome kako je tenk uništen ni dalje nij poznato i o tome kruže dve verzije.

Prema prvoj tenk su napali ukrajinski vojnici, tako što je jedan lansirao protivoklopni projektil panzerfaust 3, a onda su dotukli ga ostali vojnici sa britansli NLAW. Prema toj verziji na tenk je lansirano ukupno osam projektila.

Međutim, druga i mnogo realnija verzija u čiji prilog ide monogo faktora jeste da je tank naleteo na protivoklopnu minu, a ne da je doživeo pogodak. Naime, u prilog ove trvdnje ide i snimak na kome se vidi raznesen zadnji deo tenka, kao i to da je vatra zahvatila spoljni deo, ali ne i unutrašnjost, kao i da su pojedini sklopovi poskidani, a tenk uglavnom ceo. Nigde nema vidljivog prodora kumulativnog mlaza u tenk ili rupe na samom guseničaru, tako da je bez obzira na sve ovaj tenk pun pogodak u odnosu na ostale verzije modernizacija tenk poput T-72 B1, B2, B3, B3M, T-80 B, BV, BVM.

Celi prednji deo tenk je čitav, a kupola je prilikom kretanja bila okrenua prema nazad, a i razneseno je čitavo motorno odeljenje, što ukrazuje da je tročlana posada preživela i da je moža i bilo povređeni, a možda i ne.

Takođe evidentno je da bi kupola tenka pošto je bio zatvoren poklopac odletela usled eksplozije obrtnog transportera sa municijom, a to se nije dogodilo, nego su poklopci na kupoli bili otvoreni.

Tenk T-90M „PRORIV-3“

Tenk je javnosti prvi put prikazan na Dan tenkista 9. septembra 2016. godine u sklopu promocije projekta pod nazivom „PRORIV -3“, odnosno „Proboj“, sa kojim se označava proces modernizacije oklopnih jednica ruske vojske. Tad je saopšteno da će 400 tenkova T-90 u verziji A biti modernizovano u verziju M. Projekat modernizacije obuhvatio je novi top, elektroniku, oklopnu zaštitu kako pasivnu, tako i aktivnu, pa je tenk sa 46 tona dostigao posle modernizacije težinu skoro od 50 tona. Uprkos tome ovaj tenk je lakši i od Nemačkog Leoparda 2, američkog Abramsa M1 A2/SEP, Francuskog Leklerka….

Stručnjaci iz konstruktorskog biroa Transmaš na tenk su ugradili novi top 2A82-1M ugrađen i na novi ruski tenk Armata, Međutim neki poznavaoci tenkova tvrde da se radi o novom topu jer ima odvodnik barutnih gasova, koji Armata nema. Tenk ima komplet od 45 granata,, ugrađena je protiv oklopna laserski vođena raketa „refleks M“ koja može da uništi protivnički tenk na daljini od 5 kilometara. Raketa probija debljinu oklopa do 1.200 mm.

Oklopna zaštita

Tenk je dobio i sistem aktivne zaštite, koji je ugrađen na tenk armata „afganit“ i “ malahit“. Kao pasivnu zaštitu tenk je dobio modlularni dodatni oklop „relikt“, koji smanjuje probojnost potaklibarnih projektila za 40 posto, a prodor i ubojnost kumulativnih i do 70 posto. Debljina dodatnog oklopa kreće se u zavisnosti gde je postavljen od 450-950 mm s tim da je najveća koncentracija na čelu i na boku tenka. Sa osnovnim oklopm i dodatnim debljina oklopa modernizovanog tenka kreće se oko 1.500 mm. Po prvi put T-90M dobio je i viseću mrežu za zaštitu od prodora kumulativnih projektila, a iskustva iz Sirije ukazala su da je najveći broj pogodaka u tenk bio upravo na spoju tela i kupole tenka.

Tenk je dobio i novu municiju potaklibarna probija debljinu oklopa 900 mm.

Posada u unutrašnjosti dobila je zaštitu od kelvara što umanjuje prodor projektila u tenk i sprečava smrt posade ili je svodi na minimum.Tenk je opremljen i sa elementima radioelektonskog ometanja što smanjuju lokatorima brzu detekciju tenka.

Od dodatnog naoružanja tenk ima dva mitraljeza kalibra 7,62 mm PKT-M i jedan 12,7 mm u sastavu daljinske upravljive borbene stanice „KORD MT“

Od dodatne opreme tenk ima novi SUV, laserski daljinomer bezbedan za oči nišandžije i laserski emiter za protivoklopne rakete. Nišandžija ima nišansku spravu sa termovizijskim kanalom nove generacije, TV kanalom CCDL i pomoćnu nišansku spravu za dnevne uslove.

Značajan segment izmene urađen je u zaštiti projektila u obrtnom transporteru automatskog punjača, razmeštaju goriva. Tenk ima ugrađene ometače protivtenkovskih mina i IED mina. Pod tenka u odnosu na T 90 je ojačan dodatnom čeličnom pločom s čime se smanjuje ili ublažava opasnost od eksplozije protivtenkovske mine.

Pogon

U tenk je ugrađen jači dizel motor jačine 1.130KS koji omogućava da tenk postigne brzinu od 50 kilometara na čas. Maksimalni radijus kretanja je do 550 kilometara. Transmisija je automatska, a vozač tenkom upravlja uz pomoć volana a ne poluga. Tenk ima ugrađen i uređaj za praćenje rada svih električnih sklopova u tenku kako bi navreme uočio kvarove ili otkaze pojedinih sistema. Tenk imam sistem za klimatizaciju i grejanje, kao i novu NHB taštitu, uređaj za trenutnu detekciju i gašenje požara.

Posada tenka ima pancirne radne kombinezone tipa „Ratnik“.

Početkom 2019 ruskoj vojsci je isporučen bio jedan bataljon tih tenkova odnosno 42 tenka od čega je 10 bilo novoproizvedenih T-90, a ostali su bili tenkovi koji su bili u operativnoj upotrebi. Državni program nabavke naoružanja predviđa da do 2025 u ruskoj vojsci je trebalo da bude modernizovano 200 ovih tenkova. Prema nekim procenama cena jednog ovakvog tenka kreće se oko 4,5 miliona dolara.

Proverenost rada modernizovanog tenka proverenen je na vojnima manevrima Zapad 2017, 2018 ,2019 i 2022. koja je održana uoči ruskog napada na Ukrajinu.

Navodna cena ovog tenka procenjena je na 4,5 miliona dolara.

