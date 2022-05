NE TAKO BRZO! Tviter spreman da zaključi ugovor za 44 milijarde dolara, Mask traži dokaz da ima samo 5% lažnih naloga na mreži

Ugovor podleže odobrenju akcionara Tvitera, a procenjuje se da bi posao mogao da bude završen 2022. godine, navodi se u saopštenju kompanije.

Mask je prošlog petka saopštio da je odložio ugovor o kupovini Tvitera dok ne dobije informacije o lažnim nalozima i spamovima, izrazivši sumnju da oni čine najmanje 20 odsto korisnika u odnosu na zvaničnu procenu Tvitera od 5 odsto.

"Moja ponuda je bila zasnovana na pretpostavljenoj tačnosti podataka u Tviterovim podnescima Komisiji za hartije od vrednosti", naveo je Mask.

On je dodao da je "Tviterov glavni izvršni direktor javno odbio da pruži dokaz" da na tom društvenom mediju ima samo 5 odsto lažnih naloga i da "ugovor ne može da krene napred dok on to ne učini".

Mask je ranije nagovestio da će možda tražiti nižu cenu za kupovinu Tvitera, ocenivši da je moguće da na toj društvenoj mreži ima najmanje četiri puta više lažnih naloga nego što je kompanija tvrdila.

"Ne možete platiti istu cenu za nešto što je mnogo gore nego što su tvrdili", rekao je Mask.

