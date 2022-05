OSLOBODIO OSUMNJIČENOG JER JE KORISTIO KONDOM KAD JE SILOVAO ŽENU? Kontroverzni sudija dobio otkaz posle 11 sumnjivih presuda

Sudija Rodolfo Mingarini jednoglasno je otpušten, nakon što su sudije utvrdile da je nepodoban za položaj, nepravedan i da krši principe ljudskih i rodnih prava.

Mingarini je suspendovan prošlog leta kada je oslobodio osumnjičenog jer je koristio kondom tokom seksa sa ženom koja ga je optužila za sulovanje.

"Možemo da mislimo da je došlo do prinudnog odnosa, ali ne razumem kako je imao vremena da je prisili na odnos, gura, nadvlada i onda stavi kondom i napastvuje je", rekao je on tada i izrazio sumnju da je do silovanja došlo.

Njegovu presudu oborio je Apelacioni sud u Santa Feu i osumnjičeni je vraćen u zatvor a tužilaštvo sada traži 12 godina zatvora za njega.

U drugom slučaju seksualnog nasilja, Mingarini je urgirao da se smanji kazna osumnjičenom za silovanje sa 18 na 12 godina zatvora jer 12-godišnja žrtva, inače unuka osumnjičenog, nije bila pretučena i prevazišla je ovaj "traumatičan događaj" tako što je našla novog dečka.

"Ne slažem se sa percepcijom tužilaštva o nemogućnosti prevazilaženja ovih traumatskih događaja, jer je žrtva pokazala da ima snagu i sposobnost da ih savlada i normalno se razvija. Uspela je da započne svoj seksualni život bez seksualno devijantnog ponašanja, iskusila je adolescentnu romantičnu vezu sa mladićem koja je čak trajala neko vreme i prekinula ju je bez većih neprijatnosti i iz drugih razloga“, rekao je on tada.

Bivši sudija je isto tako oslobodio iz pritvora čoveka koji je zatvorio svoju trudnu devojku i pretio joj da će je ubiti. Mingarini je tada procenio da je to bio način da par "reši svoje probleme".

Među 11 skandaloznih presuda ovog sudije je i puštanje na slobodu čoveka koji je 20 godina zlostavljao svoju suprugu i posle svađe je polio ključalom vodom zbog čega se mesecima oporavljala u bolnici.

Tu je i slučaj kada je poslao u pritvor majku dvoje dece sa invaliditetima koju su napastvovala trojica nepoznatih muškaraca. Sudija je ocenio da je povrede na genitalijama majka nanela nebrigom ili da su posledica crevnih problema.

U još jednoj sramnoj presudi, Mingarini je odbacio zahtev tužilaštva za pritvaranje osumnjičenog za silovanje devojke jer je sumnjao da je "bela tečnost" na njenim genitalijama posledica njene "higijenske situacije".

Kurir.rs