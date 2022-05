U IRSKOJ JE HRANIO LJUDE, U HRVATSKOJ IH SAHRANJUJE: Matej (21) objašnjava razloge povratka u domovinu i promenu zanimanja!

Matej je napustio unosan posao kuvara u Irskoj da bi postao grobar u Hrvatskoj. On ima samo 21 godinu i odlučio je da gradi karijeru u ovom pravcu.

Za nekoga ko je još tako mlad, neverovatno je da odiše takvim mirom i duhovnošću, ali zato brzo shvatite kako je Matej Steković zaista odabrao poziv koji voli, prenosi Jutarnji.hr. Razgovarajući s njim o najtežim situacijama u kojima se našao, rekli biste da će o tome biti teško pričati, izbegavajući detalje, ali on govori o situacijama koje mlad čovek ne može ni da zamisli mirno i spokojno, kao da je bio radeći ovaj posao ceo život.

A Matej je tek sedam meseci pogrebnik zadarskih plantaža, iako ostavlja utisak čoveka koji se ovim poslom bavi mnogo duže. Njegov dosadašnji rad nema veze sa sahranama. On je kuvar i već je radio u irskim restoranima. Ali nije dugo trajalo, odvuklo ga je kući. Na kraju je svoj poziv pronašao u služenju onima kojima više nije potrebna ljudska reč, ali im je potrebno dostojanstvo tog poslednjeg odlaska.

To nije lak posao. Mora da ode na mesto teške saobraćajne nesreće ili da primi porodicu da identifikuje pokojnika.

Sa 18 godina napustio je zemlju i otišao u Irsku, nakon što je završio kulinarsku školu. Ali ubrzo je odlučio da se vrati. Nedostajao mu je dom. Video je oglas za posao pogrebnika.

"Nije da me to baš vuče, ali mora da se radi. Posle nekog vremena sam se našao u ovom poslu i sada se osećam dobro zbog toga. Nisam imao problema na početku jer poslu pristupam mirno i staloženo. Nisu me odmah poslali u vatru, samo sam gledao prvih nekoliko nedelja. Videli su da sam zainteresovan i tako sam počeo da radim na sahranama. Prva sahrana mi uopšte nije bila problem, jednostavno se mora isključiti. Naravno, emocije postoje, ali naučite da ih kontrolišete", otvoreno će Matej, piše Zadarski list.

Idući po pokojnika, jednom mu se dogodilo da ugleda poznatu ličnost jer kada odu na mesto nesreće ili pogibije u stanu ili kući, nikad ne znaju po koga idu. Skidanje čaršava sa lica i gledanje u neku poznatu ličnost, kaže, teško je uopšte opisati.

"Ali brzo se saberem, obavljajući svoju dužnost na najbolji mogući način, sa puno saosećanja i pijeteta prema pokojnicima. Prvo stanem i uzmem sekund, dva da se na neki način oprostim od njega... Teško je o tome pričati", iskreno će Matej.

On je objasnio i odluku da se iz Irske vrati u Hrvatsku.

"Bolje mi je ovde, ne znam da li ću se jednog dana odlučiti za neki drugi posao, ali za sada mi je ovde dobro. Mala je plata za ovu vrstu posla, ali mora da se radi. Bitno je da bude redovno, a uslovi su nam dobri. Osim toga, ovaj posao mi je promenio mišljenje o mnogo stvari u životu jer na neke stvari gledam drugačije. Susrećem se sa mnogim stvarima koje su me navele da razmislim i promenim svoj život, oprezniji sam i saosećajniji prema drugima. Zato, posle svega što sam video, na kraju želim da poručim mladima da žive svoj život, ali pazite kako ga žive i ne žurite, jer Bog im neće dati drugi život - rekao je za Zadarski list.

Kurir.rs/Jutarnji.hr