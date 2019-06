NEZAPOSLENA TRAVNIČANKA NIJE HTELA DA ČEKA: Sarah (25) prelomila i krenula na put života! Do sada je obišla POLA SVETA (FOTO)

"Dve godine sam pokušavala naći posao tokom radne sedmice, s obzirom na to da sam studirala vanredno vikendom. Kako nisam uspevala ništa naći, jednostavno pukao mi je film, odlučila sam otići na kruzer. Odluku mi je olakšala činjenica da sam oduvek želela putovati, skupila sam hrabrost za 22. rođendan i prijavila se", rekla je Otuzbir, prenosi Srpskainfo.

Od tada je odradila već tri ugovora za kompaniju „Princess cruises“, a proputovala je pola sveta.

"Na brodu radim kao konobar u baru, a proputovala sam čitav Mediteran, istočnu i zapadnu obalu SAD, Havaje, Tahiti, Novi Zeland, Australiju, Karibe", rekla je ona.

Vratiti se kući, dodaje, uvek je lepo, isto kao i otići na novu turu, za koju kaže da bi svaki put trebala biti još jedna.

"Uvek kažem da idem odraditi još jedan ugovor i to je to. Ne znam do kad ću to raditi, ali svakako nameravam ostati na brodu jer ima dosta mogućnosti za napredak, a i lepo se vratiti kući sa zaradom pa sebi priuštiti nešto i pomoći roditeljima" istakla je Otuzbir za kraj.

Zanimljivo je da Otuzbir na brodu ne radi za platu, nego na procent.

"Zavisi sve od veličine broda i broja putnika, ali ja dobijem 18 odsto od svega što prodam kao konobar. Recimo, nakon prve ture zaista nisam pazila koliko ću trošiti na brodu i kući sam se vratila sa 6.500 dolara, dok sam poslednju turu pazila koliko trošim i kući sam donela 2.000 dolara", rekla je ona.

