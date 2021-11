HRVATSKI PREDUZETNIK SE IZ AMERIKE VRATIO U DOMOVINU: Posle pljačke tražio pravdu na sudu i dobio - bankrot!

Da biste uspeli u Americi, potreban vam je trud i znanje, a da biste uspeli u Hrvatskoj, ne postoje jasna pravila. Za propast je, međutim, dovoljno da pravdu počnete tražiti na sudu. Upravo to se dogodilo i preduzetniku Milanu Mlakaru, koji je u Hrvatsku došao iz Amerike pre 17 godina, prenosi Lavirint HRT-a.

„U najboljim trenucima mog života imao sam oko 7 miliona evra, sada je pod izvršenjem. Pod upravom je stečajnog upravnika koji sprovodi drugu aukciju nekretnina. Nekretnina je procenjena na 700 hiljada evra, a prva licitacija nije prošla - tvrdi Milan Mlakar.

Rođen u Zagrebu, živeo je i radio u Americi 35 godina. Bio je, dodaje, – finansijski savetnik, zamenik predsednika najvećeg lanca prodavnica na svetu, oko sebe je, kaže – okupio dosta poslovnih ljudi i mnogo toga radio u vezi sa nekretninama. Godine 2004. odlučio je da stečeni kapital uloži u Hrvatsku. Osnovao je svoju firmu koja se u početku bavila izgradnjom stanova u Zagrebu. Posao je rastao i cvetao, stanovi su se dobro prodavali.

„Glavna delatnost je bila građevinarstvo. Međutim, od samog početka je to bila velika količina živog novca na žiro računima i odlučili smo da taj novac oplodimo. Otvorili smo menjačnicu u Vlaškoj ulici u Zagrebu. Uveli smo neke novine i u jednom trenutku smo bili odlučujući faktor u odlučivanju o kursu evra i drugih valuta u Hrvatskoj - tvrdi Milan.

Da su oni bitan faktor, naučili su „oni“ i ostali ljubitelji novca. 26. januara 2008. godine menjačnica je opljačkana tokom vikenda. Milan kaže da je tog ponedeljka lično došao na posao i otvorio menjačnicu u 21 sat. Ispred menjačnice i u prostoru gde primaju klijente nisu se videle promene, ali je u drugoj prostoriji sve bilo, puno dima, a nestali su i video-rekorderi kamere, tvrdi on. Pljačka je dodata – oduzeta iz podruma i trebalo je tačno znati gde da izbuši rupu u zidu da bi se došlo do sefa.

„Imali smo jedan sef iz 1936. godine, pravi bankarski sef i bio je provaljen. Prema rečima stručnjaka, trebalo je 6-8 sati da se sef pokvari - kaže Milan Mlakar, a na pitanje koliko je bilo novca? odgovara - preko 3 miliona.

Menjačnicu na uglu Vlaške i Vončinine ulice obezbeđivala je poznata firma za obezbeđenje, ali pljačku, koja je trajala satima, nisu registrovali ni njeni zaposleni.

„To je savršeno izvedena pljačka. To je morao da uradi neko ko je postavio taj alarmni sistem i znao gde su spojene žice za komunikaciju sa centrom. To niko sa ulice ne može da zna - rekao je Ivan Husar, vrhunski stručnjak za alarmne sisteme i ugledni doktor nauka, koji je do penzionisanja predavao na Elektrotehničkom fakultetu.

Sve je to više puta rečeno na sudu. Sve je ukazivalo da oštećeni ne može da izgubi, da tuženi treba da nadoknadi štetu. Ali ipak, to se nije dogodilo. Posle 12 godina pravne borbe, preduzetnik Milan Mlakar je izgubio slučaj.

„Dobili smo prvostepenu presudu u našu korist. Sve je trebalo platiti sa kamatama. Cela stvar je trajala do 2013. godine. Kompanija za obezbeđenje se tada žalila, zajedno sa osiguravačem. Na Županijskom sudu dobili su ukidanje presude. Naš zahtev je odbijen. Žalili su se Vrhovnom sudu, koji je uočio nedostatke i sve vratio Županijskom sudu sa uputstvom koje treba ispraviti - tvrdi Milan. On dodaje da je Županijski sud vratio istu presudu koja je već bila vraćena, a da je Vrhovni sud "u svojoj sirotinji" tu presudu potvrdio i spor je izgubljen.

Uz izgubljeni novac u sefu vrijednom tri miliona kuna, uz izgubljeni predmet sada su na naplatu došli i ogromni sudski troškovi. Moraju platiti i 825 hiljada kuna parničnih troškova druge strane. Milan kaže da u to vreme nisu imali taj novac - i bilo je oduzimanje.

Firma za obezbeđenje i dalje radi i štiti. Milan Mlakar, blokiran , čeka prodaju celokupne imovine. Vest o njegovom bankrotu stigla je i do Amerike. Bivši partneri pozvali su ga da svedoči potencijalnim američkim investitorima o tome šta mu se dogodilo u Hrvatskoj.

„Kako će oni to doživeti, ne znam. Jednostavno više ne verujem u pravosuđe, a to je osnova za ulaganja - zaključuje Milan. Penzija mu je 920 kuna i od tog novca duguje 244 kune na ime izvršenja.

