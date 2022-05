NOVI DETALJI MASAKRA U SAD: Ubica u školu ušao naočigled policije? Da li su svemu kumovali i zakono o oružju u Teksasu? VIDEO

Nekoliko učenika je teško povređeno, a napadač je poginuo u sukobu sa policijom. To je najsmrtonosniji napad na školu u Sjedinjenim Državama u skoro deset godina.

Osumnjičeni za ubistvo je Salvador Ramos (18), koji je prvo pucao u svoju baku, ali je ona preživela. Ramos je pohađao susednu školu. Policija je videla kako napadač u panciru izlazi iz automobila, ali je ipak uspeo da provali u školu, rekao je portparol teksaške policije Erik Estrada za Si-En-En.

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama se navodno vidi kako se napadač približava školi.

Dva policajca su ranjena u pucnjavi, ali ne teško, rekao je guverner Teksasa Greg Abot. Od 16.000 stanovnika Uvaldea, skoro 80 ​​posto su Hispanci.

Predsednik SAD Džo Bajden pozvao je Amerikance da se odlučno suprotstave oružanom lobiju, koji sprečava pooštravanje zakona o oružju, kao što to čini većina zemalja u svetu. „Vreme je da se ovaj bol pretvori u akciju“, rekao je on, osuđujući sve one koji sprečavaju ili blokiraju „razumne zakone“ o vatrenom oružju.

Pozivi na strože provere prodaje oružja i druge kontrole uobičajene u drugim zemljama do sada nisu urodile plodom zbog snažnog otpora, predvođenog republikancima.

Napad u Juvaldeu je najsmrtonosniji u jednoj američkoj školi otkako je naoružani napadač ubio 26 ljudi, uključujući 20 dece u osnovnoj školi Sandi Huk u Konektikatu u decembru 2012. Pre deset dana, 18-godišnjak je optužen za ubistvo deset ljudi u pretežno afroameričkom kvartu Bafalo u Njujorku. U Parklandu na Floridi 2018. godine bivši srednjoškolac ubio je 17 učenika i nastavnika.

„U Teksasu su blaži zakoni o oružju utkani u državno tkivo“, piše Njujork Tajms. Od 28 miliona Teksašana, čak milion ima oružje. Ta savezna država ima neke od najmanje restriktivnih zakona o oružju u Sjedinjenim Državama. Na primer, od 2021. više vam nije potrebna posebna dozvola za nošenje oružja, tako da ga može nositi skoro svako stariji od 21 godine. Zakon je promenjen uprkos anketama koje pokazuju da skoro 60 odsto glasača Teksasa veruje da građani ne bi trebalo da nose oružje bez dozvole. Teksašani mogu da nose puške na javnim mestima bez posebne dozvole, navodi NIT, a od 2015. i u fakultetskim kampusima.

Si-En-En objašnjava da je novi, restriktivniji savezni zakon o oružju blokirala u Kongresu grupa republikanskih zagovornika slobodnog nošenja oružja. Ne očekuje se da će se to uskoro promeniti. Demokrate zahtevaju, između ostalog, zabranu jurišnog oružja i prodaju okvira velikog kapaciteta. Od početka godine, SAD su zabeležile najmanje 39 pucnjava u školama, koledžima i univerzitetima, sa najmanje 10 poginulih i 51 povređenim.

Predstavnički dom Kongresa odobrio je zakon kojim bi se sprečila prodaja oružja pre nego što se izvrši provera kupca. Zakon bi produžio sa tri radna dana na najmanje 10 radnih dana vreme u kojem prodavac oružja mora da sačeka da bude obavešten o obavljenoj inspekciji pre nego što oružje preda kupcu. Zahvaljujući toj pravnoj rupi, napadač je mogao legalno da kupi oružje koje je ubilo devet ljudi 2015. u istorijskoj crnačkoj crkvi u Čarlstonu u Južnoj Karolini. Posle najnovije pucnjave u Teksasu, demokrate u Senatu pokrenule su proceduru za vraćanje zakona na glasanje. Potrebno mu je 60 glasova da bi prevazišao filibuster, kojim republikanci blokiraju inicijative iz demokratskog tabora. Bar za sada nema podrške, prenosi CNN.

Najbliži usvajanju bio je predlog poslanika Mančina i Tumija 2013. Demokrata Džo Mančin i republikanski senator Pet Tumi tada su pokrenuli inicijativu za donošenje zakona koji zahteva da svi kupci oružja budu provereni (uključujući privatnu prodaju oružja i svu onlajn prodaju), ali bez verifikaciju, građani su mogli da prodaju svoje oružje prijateljima, poznanicima i članovima porodice. Taj predlog je imao podršku većine (54 naspram 46 glasova) – demokratama su prešla četiri republikanca, dok su četiri demokrata glasala protiv. Međutim, nije usvojen zbog pravila Senata koja trenutno zahtevaju 60 glasova za usvajanje zakona.

Republikanci smatraju da provera prošlosti kupca krši pravo na nošenje oružja. „Demokrati i puno ljudi u medijima smatraju da je trenutačno rešenje ograničiti ustavna prava građana koji poštuju zakon", predvideo je te inicijative teksaški republikanski senator Ted Cruz u utorak, nakon objave vijesti o smrtonosnoj pucnjavi u školi.

Demokrati ističu da se pravila Senata moraju promijeniti. Mnogo je tema na kojima će republikanci blokirati demokrate - ograničavanje prava na oružje, proširenje prava glasa, rješavanje klimatskih promjena i druge. U ovoj situaciji, ili se svi demokrati moraju složiti oko okončanja filibustera ili republikanci moraju početi u većem broju podržavati mjere kontrole oružja, ili zakoni neće moći biti promijenjeni. Predsjednik Biden je zamolio zakonodavce da "pretvore ovu bol u akciju" podsjećajući na masakre u zadnjih 10 godina. "Zašto dopuštamo da se to događa? Gde je, za ime Boga, naša hrabrost da skupimo hrabrost suprotstaviti se lobijima?", apelirao je Biden.

Na veću kontrolu nošenja oružja pozvao je i papa Franjo, koji je u srijedu poručio da mu je "slomljeno srce" zbog pucnjave u školi u Teksasu. "Vrijeme je da kažemo 'dosta' neselektivnoj prodaji oružja. Posvetimo se tome da se ovakve tragedije više ne ponove", rekao je papa, koji je i ranije kritizirao industriju oružja. Papa Franjo je 2015. osudio kao licemjere one koji proizvode oružje ili ulažu u tu industriju ako sebe nazivaju hrišćanima.

